- Polițiștii din Targu Lapus s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat vinde articole de imbracaminte, incaltaminte si produse cosmetice fara a respecta legislația privind faptele de comerț. In urma unui control efectuat polițiștii au depistat mai multe articole oferite spre comercializare,…

- ”Targul de Producatori și Comercianți Romani”, la Casa Carții din Pitești. Reduceri la incalțaminte și imbracaminte. Zeci de producatori din Romania și-au expus produsele la ”Targul de Producatori și Comercianți Romani”, organizat la ”Casa Carții” din centrul Piteștiului, in perioada 16 – 24 aprilie.…

- Targ de Florii la Casa Carții din Pitești! Cele mai bune prețuri la incalțaminte și imbracaminte de sezon. Zeci de producatori din Romania și-au expus produsele la ”Targul de Producatori și Comercianți Romani”, organizat la ”Casa Carții” din centrul Piteștiului, in perioada 16 – 24 aprilie. Aici veți…

- Poti transforma dozele din aluminiu in obiecte functionale sau poti vorbi despre reciclare prin design grafic? Can Art&Design Festival porneste cronometrul inscrierilor pentru o noua editie a concursului dedicat refolosirii creative a dozelor din aluminiu. Cea de-a VI-a editie a concursului propune…

- Echipa formata din designerul Simina Filat (leader de proiect), arhitectul dr. Emil Ivanescu și arhitectul Min Hong (Novum – Franța) a obținut o finanțare de 60.000 de euro de la Uniunea Europeana pentru proiectul Ruumy, un produs multifuncțional cu multiple utilizari, de la obiect de mobilier, pana…

- Alaturi de incredere si charisma, atribute caracteristice ale unui barbat de succes, stilul vestimentar pe care acesta il adopta joaca un rol esential in modul in care este perceput in societate. Fara a fi neaparat preocupat de tendintele trecatoare ale modei, un barbat stilat va sti intotdeauna sa…

- PERCHEZIȚII in Alba Iulia la un atelier de haine contrafacute. Au fost confiscate articole de imbracaminte, insemne ale unor marci protejate, aparatura si materiale folosite in activitatea de „inscriptionare” și sume de bani Peste 750 de articole de imbracaminte susceptibile a fi contrafacute, 9.695…

- Designerii vestimentari au dictat trendurile in ceea ce priveste garderoba anului 2019, in special cea de primavara. Anul acesta, se pune accentul pe accentuarea formelor, in special a taliei si, in general, pe adoptarea unei tinute feminine, elegante, care sa iti puna in valoare frumusetea. De asemenea,…