Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Andreea Antonescu s-au reunit dupa 17 ani și au lansat, marți seara, piesa ”Reset la inima”. In cinstea acestui eveniment, cele doua au organizat o petrecere pe cinste, de la care nu a lipsit nici mama Andreei Balan.

- Dupa 17 ani, Andreea Balan si Andreea Antonescu s-au reintors la proiectul de suflet: trupa Andre. Atunci, George Burcea auzea de cele doua artiste de la sora lui sau de la colege. Astazi insa, este implicat mai mult ca oricine, fiind sotul Andreei Balan.

- Sandel Balan, tatal cantaretei Andreea Balan (35 de ani), a vorbit despre reunirea trupei Andre si a oferit detalii mai putin stiute despre formatiei compusa din fiica lui si Andreea Antonescu (36 de ani).

- Marți, pe 9 iulie, trupa Andre marcheaza in mod oficial revenirea in lumea muzicala. Andreea Balan și Andreea Antonescu și-au unit din nou forțele, pentru a scoate o noua piesa, la 18 ani de la momentul cand carierele lor au luat-o in direcții diferite.

- Mulți oameni sunt incantanți de vestea ca trupa Andre se reunește, dupa aproape 20 de ani. Andreea Antonescu și Andreea Balan vor lasa o piesa impreuna, reformand din cenușa formula care le-a consacrat.

- La 18 ani de la perioada cand faceau furori pe scenele din Romania, Andreea Balan și Andreea Antonescu revin in formula care le-a consacrat. Trupa Andre se reunește, iar acest lucru inseamna foarte mult pentru Andreea Antonescu, care se ține, astfel, de o promisiune facuta tatalui ei.

- Trupa Andre s-a reunit dupa 18 ani de cand Andreea Antonescu și Andreea Balan s-au desparțit. In 2001, trupa Andre devenea istorie dupa ce au scos cel de-al șaselea album impreuna. In toți acești ani, cele doua au continuat sa cante, insa separat. Acum, cele doua revin și se pregatesc de lansarea primului…

- Intr-un vlog, cantareața Andreea Balan a povestit de ce a ajuns la spital cu fiica ei cea mica, Clara, in urma cu cateva zile. "Mergem la doctor cu Clarița pentru ca nu a facut pipi de 12 ore. Cand am venit la șapte și jumatate acasa, mama mi-a zis: "Vezi ca n-a facut de cateva ore". Și azi, la șase…