Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Morteni care ameninta ca arunca femei in fata metroului a fost internat la Psihiatrie, potrivit unui anunt al Politiei. Barbatul a fost retinut de Politie acum doua zile...

- Un iranian a murit la granița romano-sarba, dupa ce polițiștii de frontiera ar fi ignorat ca barbatului ii este rau. Informația a fost publicata de pressalert.ro . Pressalert.ro relateaza cazul unui iranian care ar fi murit la granița dintre Romania și Serbia, dupa ce polițiștii de frontiera ar fi…

- Din inregistrare rezulta ca incidentul a avut loc pe holul spitalului, chiar la intrarea in cabinetul medicului, iar o persoana il intreaba care este numele lui si doctorul, revoltat ca este filmat, agreseaza persoana respectiva. ''Au fost depuse doua plangeri la Politie, una din partea unei…

- "Colonelul Morteni" a socat pe toata lumea dupa ce a afirmat ca nu se va lasa si va arunca cel putin o femeie in fata metroului pana va fi prins. Postarea a fost redistribuita de sute de ori cu apeluri din partea altor internauti ca individul sa fie prins si sanctionat pentru afirmatiile sale.…

- Forfota in mediul online a inceput miercuri, dupa ce un internaut care posta pe Facebook sub nikul de „Colonelu Morteni” a postat un mesaj prin care a amenințat ca va arunca mai multe femei in fata metroului. Dupa ce tanarul a postat un clip video live postat pe reteaua de socializare, in care a anuntat…

- Un tanar care se autointituleaza „Colonelu Morteni” a scris un mesaj pe Facebook, in care a amenintat ca va arunca mai multe femei in fata metroului. Barbatul a postat un clip video live postat pe reteaua de socializare, in care a facut anuntul, iar ulterior, pe contul de Facebook al barbatului a aparut…

- Un barbat care isi spune in mediul virtual "Colonelu Morteni" a afirmat in timp ce facea un live pe Facebook ca va arunca cel putin o femeie in fata metroului pana sa fie prins. Internautii s-au alarmat si au facut apeluri peste apeluri la autoritati carora le cer sa-l prinda pe individ.

- In cursul zilei de ieri, un echipaj cu ambulanța SMURD de prim-ajutor calificat și un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit in municipiul Pitești, cartier Razboieni, pe strada Deceneu, pentru salvarea unei femei de 70 de ani, care amenința ca…

- Grupul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, si-a dublat bugetul de investitii pentru 2018 la 200 mil. euro si anunta o reluare a expansiunii intr-un ritm accelerat. Aceasta mutare vine dupa trei ani in care numarul de deschideri a scazut la 4-5 unitati pe an, informeaza Ziarul Financiar.„In…

- Un barbat de 61 de ani a amenintat ca isi arunca in aer apartamentul pentru a-si ucide sotia, informeaza romaniatv.net. In cele din urma, barbatul a fost imobilizat de catre doi politisti si un pompier care au spart usa apartamentului. In interior acestia au gasit o femeie imobilizata la pat si toate…

- Un barbat din Cluj a amenintat ca arunca blocul in aer. Un barbat, in varsta de 61 de ani, din Cluj-Napoca, a amenintat sambata, 6 ianuarie, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat. ”Un barbat anunta, prin apelul de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Un barbat de 61 de ani, din Cluj-Napoca, care a amenintat, sambata, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat, a fost internat la Clinica de Psihiatrie. Pompierii au gasit in apartamentul sau aragazul pornit, fara flacara, transmite corespondentul Mediafax.

- Un apel la numarul unic de urgența 112 anunța in aceasta dimineața faptul ca un barbat amenința ca-și va ucide soția. Acesta a pornit gazele in apartament și a așteptat cu bricheta in mana intervenția salvatorilor.

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Un bilant preliminar indica faptul ca in urma atacului s-a inregistrat un mort si doi raniti. Autorul atacului a fost arestat. El are 18 ani si este originar din Egipt. Incidentul s-a petrecut pe Avenue Road, din Dublin, in jurul orei locale 9 (ora 11, ora Romaniei). Politia informeaza ca…

- Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei Rusiei. Politia investigheaza doua posibile cauze ale accidentului. Potrivit unei surse citate de RIA Novosti, este posibil ca franele vehiculului sa fi cedat sau ca accidentul sa fi survenit dupa…

- Politia australiana a anuntat ca incidentul de joi in care un barbat a intrat cu un vehicul in trecatori la Melbourne, ranind 19 persoane, nu este tratat drept un atac cu conotatie terorista, potrivit concluziilor preliminare, transmit agentiile Reuters si Kyodo. Politia a declarat ca…

- Tanarul care a amenintat ca arunca in aer doua licee din Targoviste a primit, miercuri, masura educativa a supravegherii, pe o perioada de 4 luni, sub coordonarea Serviciului de Probatiune Dambovita. Decizia apartine Curtii de Apel Ploiesti si nu este definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Barbatul african, de 23 de ani, care purta numai un sort, a fost filmat in timpul unuia dintre cele mai violente atacuri de strada. Incidentul s-a produs in orasul Nurnberg. Individul a vazut o batrana si s-a repezit la ea, a trantit-o la pamant si a inceput sa o loveasca violent cu picioarele, fara…

- Momente de panica la metroul din București! Poliția este in cautarea unei femei de aproximativ 40 de ani, care se face vinovata de crima și de tentativa de omor, dupa ce in aceeași a impins doua femei pe șinele de metrou de la stațiile Dristor 1 și respectiv, Costin Georgian.

- Momente de panica la metroul din București! Poliția este in cautarea unei femei de aproximativ 40 de ani, care se face vinovata de crima și de tentativa de omor, dupa ce in aceeași a impins doua femei pe șinele de metrou de la stațiile Dristor 1 și respectiv, Costin Georgian.

- Oscar Pistorius are probleme si în închisoare. Fostul campionul paralimpic a fost implicat într-un incident cu un alt prizonier, motivul fiind utilizarea unui telefon public, a anuntat, marti, un oficial al penitenciarului. Incidentul a avut loc în urma cu o saptamâna.…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat o interventie in urma unei explozii produse la un terminal de autobuze din Manhattan.…

- 22 de elevi de la un liceu din Radauti au ajuns la spital dupa in clasa a fost pulverizat spray paralizant. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Cei 22 de elevi care prezentau semne de iritații au fost evaluați de medici. Toți au fost externați. Conducerea…

- Incidentele au avut loc cu ocazia unei demonstrații care comemora 9 ani de la uciderea de catre poliție a unui adolescent. Moartea lui a declanșat atunci unele dintre cele mai grave revolte de strada din istoria recenta a Greciei. Mai multe sute de tineri au demonstrat in centrul Atenei, dar…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, dupa primele informatii, a fost atacat de un urs si a murit in urma loviturilor. Acesta era bataias la o partida de vanatoare la vulpi, autorizata, pe fondul 17 Aninoasa, apartinand AJVPS Arges. Tragedia a fost anuntata la 112 de un alt participant la vanatoare. Incidentul…

- Mihail Saakașvili, fostul președinte al Georgiei, a fost arestat de serviciile secrete din Ucraina la reședința sa din Kiev. Fostul oficial a amenințat ca se arunca de pe acoperișul cladirii. Simpatizanții sai s-au adunat in fața reședinței pentru a-l susține. Mihail Saakașvili a fost arestat de autoritațile…

- Un incident grav a tulburat linistea putinilor trecatori de pe strada Mircea cel Batran (pietonala din centrul orasului) duminica dimineata. Un tanar a aruncat cu un cocktail Molotov in sediul PSD. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 4 si, desi, momentan, Politia n-a dat niciun fel de detalii – oficial…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost reținut de polițiști, fiind banuit de furtul unui portmoneu din geanta unei femei, in timp ce aceasta iesea dintr-un magazin din sectorul Ciocana. Incidentul a avut loc acum o saptamana.

- Printul Harry si actrita americana Meghan Markle s-au logodit in Londra, luna aceasta, si se vor casatori in primavara anului 2018, a anuntat Palatul Kensington. Anuntul a fost facut la o saptamana dupa ce bunica printului Harry, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si-a sarbatorit a 70-a aniversare…

- Un mecanic CFR a anunțat, in aceasta seara, ca trenul Reggio 5110 Buzau-Marașești a lovit mortal un urs. Incidentul a avut loc in jurul orei 16:30, in afara localitații Golești, inspre Cotești. Lucratorii Poliției TF au mers pe jos mai mulți kilometri pana au gasit cadavrul animalului. Nu a fost…

- Dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora premierul pregateste noi remanieri in Guvern, Mihai Tudose a venit cu lamuriri. Seful Executivului le-a declarat jurnalistilor ca nu se pune problema de asa ceva la acest moment."Am spus-o mai devreme ca nu. Nu vorbim acum de remanieri.",…

- Incidentul ar fi avut loc marti seara, pe o strada din zona Campia Libertatii din Capitala, scrie cancan.ro. La un moment dat, notarul ar fi fost obligat sa opreasca masina din cauza mai multor persoane care blocasera strada. Citeste si Cel mai rapid KO din ISTORIE. Lovitura DEVASTATOARE din…

- Comandantul de politie Robert Hertman a precizat ca incidentul a avut loc in apropierea unui magazin din mall-ul "Galleria at Crystal Run", aflat la 113 kilometri de Manhattan. Potrivit informatiilor preliminare, un barbat ar fi descarcat accidental o arma de foc, iar doua persoane au fost…

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- Poliția britanica a intervenit vineri dupa-amiaza la doua stații de metrou din centrul Londrei, unde au fost semnalate focuri de arma, relateaza agențiile internaționale de presa. Incidentul este tratat ca 'acțiune terorista', a anunțat poliția, fara sa ofere alte precizari,…

- Un batran de 71 de ani a murit inecat, vineri, cu o bucata din covrigul pe care-l manca. Incidentul s-a petrecut in fața Tribunalului Ialomița, din Slobozia. Potrivit martorilor oculari, omul mergea pe strada, iar la un moment dat a cazut la pamant. Speriați, cei care l-au observat au sunat de urgența…

- Trei militari aflati in post la Casa Alba ar fi avut „contacte nepotrivite” cu femei straine in timpul recentului turneu in Asia al lui Donald Trump, informeaza news.ro. Incidentul s-ar fi petrecut in timpul vizitei in Vietnam a presedintelui american.

- Un barbat a fost arestat joi dupa ce a luat mai multe persoane ostatice in timp ce incerca sa jefuiasca o banca la Madrid, a declarat politia spaniola pentru The Associated Press. Barbatul s-a predat in urma unor negocieri cu politia, timp ce o ora, la o filiala a Bankia, la Usera, un caruier popular…

- Un baiat a scapat teafar miraculos dupa ce a fugit in fața unui TIR care circula cu viteza. Camera de bord a unui camion a susprins momentul in care baiatul, alaturi de alți copii care tocmai coborasera dintr-un autocar, traverseaza in fuga strada prin spatele vehiculului, fara sa se asigure. Baiatul…

- Un tanar de 31 de ani, care ar avea probleme psihice, i-a pus pe jar pe polițiștii din Timișoara. Omul s-a urcat pe un stalp și a amenințat ca se arunca in gol. Oamenii legii l-au convins sa se dea jos, iar acesta le-a spus ca ar fi luat și pastile. S-a intamplat sambata, la pranz, la pasajul de cale…

- Fostul principe Nicolae a vorbit din nou despre conflictul cu Casa Regala a Romaniei, dupa incercarea de a-l vizita pe Regele Mihai, aflat in stare foarte grava. Nepotul monarhului a spus ca a fost pentru a șaptea oara cand a incercat sa iși vada bunicul și nu a fost lasat. „A fost a șaptea oara cand…

- Un turist baut, care era cazat la un hotel din Predeal, a ajuns in arestul Politiei dupa ce a dat buzna intr-o camera a hotelului unde erau cazati mai mulți elevi si i-a amenintat cu briceagul. Incidentul s-a petrecut sambata noaptea, insa Inspectoratul de Politie Judetean Brasov a facut public cazul…

- Un minor de 17 ani a pus aseara pe jar poliția din sectorul Botanica al Capitalei. Acesta amenința ca se arunca de la etajul trei al unui camin studentesc. Dupa citeva ore, tinarul a renuntat la idee fiind convins de un politist al Batalionului de Reținere Operativa.Baiatul a refuzat sa spuna de ce…

- Un minor de 17 ani a pus aseara pe jar poliția din sectorul Botanica al Capitalei. Acesta amenința ca se arunca de la etajul trei al unui camin. Dupa cateva ore, politistii au reusit sa-l convinga pe adolescent sa renunte la ideea de a se sinucide.