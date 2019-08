Stiri pe aceeasi tema

- Bunica Luizei Melencu a venit si ea la poarta casei din Caracal unde s-ar fi petrecut ororile cu nepoata sa și cu Alexandra. Femeia spune ca familia ia in calcul varianta unui trafic de persoane, dupa tot ce s-a aflat pana acum, dar spera ca nepoata sa este inca in viata.

- Silvia Chifiriuc a oferit detalii mai puțin cunoscute de la inceputurile poveștii ei de dragoste cu petre Roman, fost premier al Romaniei. Silvia Chifiriuc este actuala soție a fostului premier al Romaniei, Petre Roman. Din mariajul lor a rezultat un copil, un baiețel. Cei doi și-au unit destinele in…

- Fanii italieni au fost foarte nemultumiti de meciul Romania - Franta, scor 0-0, care a trimis ambele echipe in semifinalele Campionatului European de tineret, in detrimentul Italiei, tara gazda.Vezi și: Gica Hagi, declarație surprinzatoare, dupa eliminarea de la Euro: 'Noi nu am jucat niciodata…

- Petrece aproape toata vara la mare, acolo unde canta in fiecare zi, dar nu merge niciodata la plaja! Minodora refuza sa se dezbrace pe plaja, atunci cand se afla pe litoralul romanesc. Vedeta poarta mereu pantaloni scurti si tricou.

- Ce a facut Andreea Perju pentru a avea un ten fin si stralucitor Vedeta acorda o atentie deosebita ingrijirii pielii, astfel incat sa nu aiba nevoie de un strat considerabil de machiaj. Cel mai important pas pe care l-a urmat a fost sa isi curete in profunzime tenul, sa il hidrateze si sa il hraneasca…

- Adela Popescu le-a marturisit fanilor ei din mediul online ce anume i-ar placea sa faca. In postarea facuta pe facebook, Adela Popescu a povestit și despre viața sa din acest moment, cand sta acasa cu cei doi baieți ai ei. "Astazi m-am trezit cu o dorința nebuna sa imi fac bine. Sa fac doar ce imi face…

- Bianca Dragușanu a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, daca ar fi sa ținem cont de cea mai recenta postare a vedetei de pe contul de Instagram. Cei doi au fost filmati in timp ce stateau la o masa, iar afaceristul i-a pus la un moment dat inelul pe deget. Fanii nu și-au dat seama daca este ceva…

- Fanii serialului "Game of Thrones" au trait intens si cu multa pasiune - strigate de bucurie, lacrimi, scene de isterie si aplauze - pana in ultima secunda a episodului final din aceasta productie TV, care s-a incheiat duminica seara in America de Nord si care a cumulat record dupa record pe parcursul…