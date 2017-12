Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. Potrivit acestora, sambata, in jurul…

- Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta cercetat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres. 109 109 0 109 0 0

- Asemenea fostilor sai colaboratori in afaceri sau politica Elan Schwartzenberg sau Sebastian Ghita, si ei cercetati in mai multe dosare penale, si Radu Mazare a ales sa paraseasca tara, se pare, chiar in ziua de Craciun, acuzand ca este victima "statului paralel". Fostul primar al Constantei, in cazul…

- Radu Mazare le-a scris autoritatilor o scrisoare in care enumera dosarele penale in care apare numele sau aratand ca este o „tinta politica a Statului Paralel”, iar cercetarile procurorilor s-au desfasurat abuziv, cu incalcarea legilor.

- Madagascar, tara unde Radu Mazare a cerut azil politic, a fost lovita anul acesta de o epidemie de ciuma cu 2.348 de cazuri si 202 decese, in perioada 1 august - 22 noiembrie, potrivit datelor prezentate de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Dupa ce Radu Mazare parasit tara si le-a transmis politistilor ca se afla în Madagascar si încearca sa obtina azil politic acolo, se impune sa aflam mai multe despre legatura lui Mazare cu exoticul tarâm.

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Potrivit verificarilor, poliția a stabilit ca Radu Mazare a plecat din țara chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Fostul edil al Constanței a fugit din țara, in Madagascar. Practic, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula…

- DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Radu Mazare. Direcția Naționala Anticorupție (DNA) – Serviciul teritorial Constanța cerceteaza felul cum s-a construit un imobil, in urma cu opt ani, in stațiunea Mamaia. In zona centrala a stațiunii Mamaia, județul Constanța, chiar pe plaja, a fost construit,…

- „Riviera Residences” din statiunea Mamaia este un imobil de 6 etaje cu apartamente de lux, situat la numai cativa metri de mare. Conform procurorilor DNA, autorizatia de construire si certificatul de urbanism pentru aceasta cladire au fost emise in mod ilegal de catre reprezentantii Primariei Constanta.

- DNA-ul anunta, luni la pranz, faptul ca procurorii anticoruptie constanteni au dispus urmarirea penala a mai multor persoane, printre ele actualul numarul 1 in cadrul primariei municipiului de la malul marii, precum si fostul edil, Radu Mazare. In aceeasi cauza mai sunt suspectate si alte persoane,…

- “Am raportat 94 de decese”, a declarat Ibrahima Soce Fall, director regional pentru situații de urgența in Africa in cadrul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), la un briefing de presa desfașurat la Geneva. Din cele 1.153 de cazuri de ciuma raportate, 300 au fost confirmate,…

- Felix Stroe, propunerea PSD pentru Ministerul Transporturilor, are o strada care ii poarta numele in comuna Cumpana, din judetul Constanta. Politicianul este si cetatean de onoare al municipiului Constanta, de pe vremea cand primar era Radu Mazare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Viceprimarul…

- Felix Stroe este considerat un baron al Constanței. Numele sau a fost dat unei strazi din comuna Cumpana, județul Constanța. Primarul din Cumpana spune ca a dat numele lui Felix Stroe unei strazi datorita faptului ca Regia de Apa pe care o conduce a racordat comuna la sistemul de alimentare cu apa…

