- Lia Olguta Vasilescu, propusa pentru functia de ministru al Dezvoltarii, sustine ca presedintele Klaus Iohannis considera decizia Curtii Constitutionale privind numirea noilor ministri "pur si simplu maculatura". "Am ajuns in situatia in care presedintele statului, care ne da lectii despre statul de…

- Guvernul a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis nu a semnat numirile in functie a ministrilor la Dezoltzare Regionala si Transporturi. Premierul Viorica Dancila a declarat, la Parlament, ca a vorbit la telefon cu presedintele Klaus Iohannis, care i-a transmis…

- Premierul Viorica Dancila a infirmat, vineri, o posibila Ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere. Sefa Executivului a dat asigurari presei ca un astfel de act normativ nu exista pe masa sa si ca nu a vorbit cu niciun ministru despre acest lucru. Premierul a afirmat ca a venit la Palatul Cotroceni,…

- In asteptarea unui anunt de la Cotroceni, in privinta celor doua propuneri de ministri – pentru Dezvoltare si Transporturi – al doilea om in stat a dat de inteles ca spera ca nu va mai trece mult pana ce Klaus Iohannis va transmite daca ii accepta sau nu pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici […]…

- Tudorel Toader a fost chemat din nou la sedința PSD pentru a contracara decizia lui presedintelui Klaus Iohannis Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici…

- Traian Basescu a afirmat, duminica la Romania Tv, ca seful statului, Klaus Iohannis, a refuzat numirea Olgutei Vasilescu la Transporturi si a lui Ilan Laufer la Dezvoltare pentru ca "nu-i poate pune nimeni presedintelui stiloul in mana sa semneze un decret, nici mama Curtii Constitutionale".

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avut miercuri o prima reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca in functia de ministru al Transporturilor. Olguta Vasilescu a trimis si o sageata catre liderul PSD Liviu Dragnea.

