Ce i se cere lui Mugur Isărescu să facă în noul mandat din fruntea BNR La presiunile campaniei, anul trecut, BNR a emis, de Centenar, o bancnota in ediție limitata, pe care apare și chipul reginei Maria. Inițiatorii campaniei, impreuna cu toate instituțiile care susțin demersul, insista asupra necesitații unei bancnote permanente, de circulație naționala trimițandu-i lui Mugur Isarescu o scrisoare deschisa emoționanta. Redam mai jos conținutul integral al documentului. Domnului Guvernator al Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu Domnule Guvernator, Impreuna cu aceste randuri, va rog sa primiți felicitarile mele pentru noul mandat. Va doresc ca in acești ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

