Ce avere are cel mai bogat om din istorie si cine este el

- Jeff Bezos este acum cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a ajuns luni la 105,1 miliarde de dolari, potrivit tracker-ului de miliardari al Bloomberg. Aceasta valoare eclipseaza recordul detinut anterior de fondatorul Microsoft, Bill Gates, scrie CNN.

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Vin Diesel a fost desemnat de revista Forbes actorul care a generat cele mai mari incasari anul acesta, care se ridica la 1,6 miliarde de dolari, potrivit Variety și News.ro. El a jucat anul acesta in cel de-al optulea lungmetraj al francizei "Fast and Furious", lansat in aprilie, ale carui…

- Colapsul Steinhoff International, o companie sud-africana care in anii de glorie avea peste 90.000 de angajati si care pana nu demult ataca suprematia Ikea, este unul dintre cele mai mari esecuri corporate ale anului 2017. Actiunile companiei s-au prabusit cu peste 90% in decembrie dupa de s-a aflat…

- Comertul cu produse contrafacute sau de contrabanda este interzisa prin lege, dar Amazon a reusit pâna acum sa evite acuzatiile cu privire la acest delict, sustinând ca ei sunt doar un intermediar nevinovat pentru vânzarea acestor produse, nu sunt vândute de companie în…

- Comertul cu produse contrafacute sau de contrabanda este interzisa prin lege, dar Amazon a reusit pana acum sa evite acuzatiile cu privire la acest delict, sustinand ca ei sunt doar un intermediar nevinovat pentru vanzarea acestor produse, nu sunt vandute de companie in sine, potrivit Forbes.…

- In Rusia experimentele sociale sunt, uneori, dure. Sa ne amintim, de pilda, de femeia care s-a uns cu ulei de motor pe corp pentru a castiga un iPhone 5S. Un alt experiment s-a viralizat in aceste zile. Un tanar deghizat in tocilar merge intr-un parc si incearca sa obtina de la o tanara atractiva numarul…

- Pe locul doi se afla frații Dragoș și Adrian Paval, proprietarii Dedeman, cu 1,1-1,2 miliarde de euro, fața de 920-950 milioane de euro anul trecut. Urmeaza patronul RCS&RDS, Zoltan Teszari, cu 550 — 570 milioane de euro (fața de 500-520 milioane de euro anul trecut), și Ioan Niculae, cu o avere de…

- Averea directorului general al Tencent, Ma Huateng, este acum mai mare decat cea a fondatorilor Google, Larry Page si Sergey Brin, conform datelor Forbes. Tencent Holdings, supranumit ”Facebook-ul Chinei”, detine popularul serviciu de mesagerie WeChat si este una dintre cele mai mari companii…

- Tenismenul Roger Federer, locul 2 ATP, l-a depasit pe jucatorul de golf Tiger Woods in clasamentul castigurilor obtinute din sport, a anuntat Forbes. Totodata, elvetianul devine primul jucator de tenis din istorie care depaseste 110 milioane de dolari premii.

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg.Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a inființat Alwaleed…

- Arabia Saudita pariaza pe turismul spațial: regatul va investi un miliard de dolari in companiile de turism spațial din cadrul Virgin Group, deținut de catre miliardarul britanic Richard Branson, scrie Engadget . Mai mult, saudiții ar putea plusa inca 480 de milioane in cazul in care totul merge bine.…

- Presedintele Donald Trump a cazut 92 de pozitii, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogati 400 de americani, in conditiile in care averea sa este mai mica cu 600 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut, fiind estimata la 3,1 miliarde de dolari, potrivit topului publicat marti de revista…

- Potrivit revistei Forbes, averea personala a lui George Soros este de 23 de miliarde de dolari. Dupa ce va prelua cea mai mare parte din averea lui Soros, Fundația pentru o Societate Deschisa va deveni una din cele mai mari organizații filantropice din lume și a doua din SUA, in funcție de active,…

- Miliardarul George Soros a decis sa transfere 18 miliarde de dolari catre Fundația pentru o Societate Deschisa, care devine astfel una din cele mai mari organizații filantropice din lume, informeaza Wall Street Journal care citeaza oficiali ai fundației inființata de miliardarul american. …

- Trump se clasa anul trecut pe locul 156 in acest top. Declinul averii locatarului Casei Albe este atribuit de revista ”unei piete imobiliare dure la New York, mai ales in cazul amplasamentelor de vanzare cu amanuntul, unui proces costisitor si unei campanii prezidentiale scumpe”. Trump…

- Averea lui Trump este mai mica cu 600 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut, fiind estimata la 3,1 miliarde de dolari, potrivit topului publicat marti de revista Forbes, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Daca in 2016 Donald Trump, primul presedinte american provenit in exclusivitate…