Ce ascund si cum se trateaza tantrumurile sau crizele de furie ale adultilor Tantrumul reprezinta o izbucnire emotionala caracterizata de: violenta verbala, sfidare, furie, jigniri si in unele cazuri de violenta fizica. Persoanele in criza sunt foarte greu de calmat, indiferent de abordarea celui apostrofat.



Putem spune ca, anumite persoane cu suferinte psihice de genul: autism, ADHD, tulburari de personalitate sau cei care au leziuni cerebrale pot fi mai vulnerabili la tantrum.



De cele mai multe ori, tantrumul ascunde rani emotionale vechi. Acestea se pot naste in mica copilarie, iar persoana in cauza, poate, nici nu isi mai aminteste contextul sau… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

