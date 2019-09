Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane care au ramas, joi, blocate cu mașina pe un drum forestier din Prahova au fost salvate de jandarmi. Cei doi, soț și soție, s-au ratacit, iar mașina s-a impotmolit in noroi, transmite MEDIAFAX.Potrivit IJJ Prahova, un echipaj de jandarmi s-a deplasat in zona impadurita cuprinsa…

- Tanarul de 27 de ani avea o alcoolemie foarte mare si mergea haotic cu masina. Oprit in trafic si invitat la spital pentru probe de sange, el a refuzat vehement, existand suspiciunea ca a mai consumat si alte substante psihotrope in afara de alcool.

- Violeta Stoica Materialul rulant al Cailor Ferate Romane – de marfa sau de calatori – a inceput sa dea tot mai des rateuri. Locomotive vechi de zeci de ani și vagoane cel puțin la fel de vechi au ajuns sa genereze, in ciuda reviziilor periodice la care sunt supuse, probleme tot mai mari in traficul…

- Un accident grav a avut loc joi dimineata in Pitesti, chiar in fata unei sectii de Politie din cartierul Gavana. Un sofer beat a pierdut controlul volanului si a distrus trei masini de politie si un semafor.

- O tanara de 17 ani este cercetata pentru conducere a unui vehicul fara a detine permis de conducere dupa ce a fost depistata de politistii rutieri in trafic, in urma unui control de rutina.

- O femeie din Prahova a fost oprita de polițiștii rutieri dupa ce a intrat cu mașina pe care oconducea intr-o zona cu „acces interzis”. Tanara a dat datele surorii ei, sperand sa scape de amenda, dar ce a urmat i-a șocat intreaga familie.

- Accident grav, vineri dimineața, in jurul orei 9.00, in județul Prahova. Doua autoturisme și o cisterna neincarcata au fost implicate in evenimentul care a avut loc pe DN 1, in zona localitații Cormanic.

- Jandarmii au actionat in cazul a noua solicitari pentru indepartarea ursilor din mai multe zone, acestia folosind semnalele acustice si luminoase pentru gonirea animalelor salbatice, au informat, duminica dimineata, reprezentantii IJJ Prahova. Potrivit sursei citate, sambata, jandarmii au intervenit…