- Antreprenorii timișeni au posibilitatea sa beneficieze și in noul an de sprijin pentru dezvoltarea de afaceri „curate”. Camera de Comerț și Agricultura Timiș continua programul Climate Kic.

- Noul an incepe cu o serie de noi cursuri de pregatire organizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in mai multe domenii de activitate. Primul este de Manager Resurse Umane si va avea loc in perioada: 21 ianuarie – 5 februarie 2019 (in zilele de 24 și 25.01. nu se face curs), cu […]…

- Prin sondajul CCIR, oamenii de afaceri romani au posibilitatea de a-și exprima opțiunile urmand ca, ulterior, CCIR sa le faciliteze contactele externe de afaceri. Rezultatul consultarii efectuate de CCIR va fi comunicat și autoritaților, pentru ca și acestea sa vina in sprijinul mediului de afaceri…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis incheie un an de succes. Prin intermediul a numeroase actiuni promotionale, seminarii si cursuri de specializare, deplasari in misiuni de afaceri in tara si strainatate, institutia a sustinut mediul de afaceri local. Mii de firme din mediul de afaceri…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener coordonator și S.C.GAPA S.R.L. partener, au lansat inscrierea la concursul de planuri de afaceri din cadrul Proiectului SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale (Cod proiect My Smis: 105255). Etapa de inscriere in concurs…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener coordonator, și Gapa SRL, partener, au lansat inscrierea la concursul de planuri de afaceri din cadrul Proiectului SIA VEST - Suport pentru Inițiative Antreprenoriale. The post 6,42 milioane de lei, pentru 44 de afaceri. CCIAT…

- O noua serie a cursului pentru pregatirea responsabililor de mediu este organizata de Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, in perioada 19–28 noiembrie. Cursul se adreseaza celor interesați sa gestioneze procese de mediu și agenților economici…

- Peste 1.700 de societati comerciale timisene au ocupat unul dintre primele trei locuri in Gala Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor, editia a 25-a, evenimentul organizat an de an de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis. Centrul Regional de Afaceri din Timisoara a gazduit, ieri seara, ceremonia…