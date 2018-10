Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a criticat condamnarea precoce a Arabiei Saudite in ceea ce priveste misterul disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, avertizand ca exista o graba de a judeca si subliniind ca e nevoie de rabdare, potrivit AP.

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Autoritatile turce au inceput luni seara perchezitia consulatului saudit la Istanbul in cadrul anchetei asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, Donald Trump afirmand, la randul sau, ca eventuala asasinare acestuia, imputata Riadului, posibil sa fi fost comisa de "elemente incontrolabile",…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni într-o postare pe Twitter ca a vorbit cu regele Salman al Arabiei Saudite, care i-a spus ca 'nu stie' nimic despre soarta jurnalistului saudit disparut Jamal Khashoggi, potrivit AFP.

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA ca va riposta cu masuri și mai dure decat America daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul,…

- Presedintele american Donald Trump a estimat ca Arabia Saudita s-ar putea afla in spatele disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca, daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o 'pedeapsa severa' Riadului, transmit sambata Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Pentru moment, ei (sauditii)…