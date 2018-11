Cazul Khashoggi: Turcia extinde aria perchezițiilor Perchezitia are legatura cu ancheta privind asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi la consulatul tarii sale din Istanbul, transmit Reuters si EFE. Vila la care s-a desfasurat perchezitia este situata in localitatea Samanli din districtul Termal, a mentionat agentia Anadolu, dar nu exista deocamdata alte detalii. Conform cotidianului Hurriyet, proprietatea luxoasa se afla la circa 100 km de centrul Istanbulului. Autoritatile turce au mai efectuat pana acum inspectii la consulatul regatului saudit, precum si la resedinta consulului general din Istanbul, in cadrul anchetei privind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…

- Unsprezece persoane, intre care un chimist si un expert in toxicologie, au ajuns la Istanbul la 11 octombrie, la noua zile dupa disparitia editorialistului, a scris acest ziar proguvernamental, citand "surse de incredere". Jamal Khashoggi a fost ucis in interiorul consulatului saudit de la…

- Procuratura a trimis informatii privind identitatea celor 18 suspecti ministerului justitiei, care le va transmite ministerului de externe de la Ankara, in vederea formularii cererilor oficiale de extradare catre guvernul de la Riyadh, informeaza AFP. Demersul procurorilor turci are loc cu…

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, ucis la 2 octombrie in consulatul tarii sale din Istanbul, a spus ca a fost bine tratat in cursul primei sale vizite la consulat, la 28 septembrie, a declarat vineri logodnica jurnalistului, Hatice Cengiz, intr-un interviu acordat publicatiei Haberturk, preluat…

- Autoritatile turce au perchezitionat o vila in provincia Yalova, din apropiere de Istanbul, in cautarea de dovezi ale asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza presa turca, citata marti de agentia dpa. Potrivit cotidianelor Hurriyet si Haberturk, politia a 'cules probe' din vila…

- Autoritatile turce au perchezitionat o vila in provincia Yalova, din apropiere de Istanbul, in cautarea de dovezi ale asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza presa turca, citata marti de agentia dpa. Potrivit cotidianelor Hurriyet si Haberturk, politia a ‘cules probe’ din vila de…

- Anchetatorii turci au descoperit luni un vehicul cu numere de inmatriculare diplomatice saudite abandonat intr-o parcare din Istanbul, in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a informat presa turca, relateaza AFP. Vehiculul negru sedan cu numarul de inmatriculare…

- Ancheta Turciei asupra disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a dus la descoperirea unor inregistrari facute cu ceasul sau Apple care ar indica ca barbatul a fost torturat si ucis, informeaza sambata un ziar turc preluat de Reuters. Informatiile din ziarul proguvernamental Sabah, care nu au…