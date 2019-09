Stiri pe aceeasi tema

- "In curtea lui Gheorghe Dinca au fost descoperite urmele arderii unui corp, cenușa și fragmente osoase calcinate. Au fost descoperite și ridicate toate fragmentele osoase, 21 de dinți și bijuterii. Medicul legist de la serviciul de medicina legala Olt a precizat ca fragmentele osoase și dinții gasiți…

- Cazul de la Caracal devine incet cea mai complexa ancheta de asasinat din istoria tarii noastre. Anchetatorii scotocesc de o luna de zile locuinta lui Gheorghe Dinca si alte zone din Caracal, in speranta aflarii cat mai repede cu putinta a adevarului despre soarta Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu.…

- Apar informații noi în cazul anchetei de la Caracal. Potrivit unor surse, soția lui Gheorghe Dinca ar putea fi audiata azi, în calitate de suspect, în dosarul dispariției Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu.

- Criminaliștii care fac cercetari in locuința lui Gheorghe Dinca au gasit mai multe haine de dama și urme de sange pe lenjerie și pantaloni care ii aparțin lui Gheorghe Dinca, anunța Antena3.Cu toate acestea, nu exista nici acum indicii clare care sa arate ca fetele au fost acolo in casa.…

- Fragmentele osoase si dentare identificate in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27 iulie la locuinta lui Dinca Gheorghe apartin Alexandrei Macesanu. Este concluzia expertizei ADN pe care medicii legisti de la IML au finalizat-o vineri seara tarziu. La scurt timp, unchiul fetei, Alexaxandru…

