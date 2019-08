Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul testelor ADN efectuate de INML indica faptul ca, in proportie de 99%, oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca apartin fetei de 15 ani, Alexandra Macesanu. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a declarat initial acelasi lucru pe...

- ADN-ul din fragmentele osoase gasite acasa la Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, este al adolescentei, a declarat vineri seara, la Antena3, unchiul fetei de 15 ani, Alexandru Cumpanasu. Anterior, DIICOT a anuntat ca a primit de la INML raportul…

- ADN-ul din fragmentele osoase gasite acasa la Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, este al adolescentei, a declarat vineri seara, la Antena 3, unchiul fetei de 15 ani, Alexandru Cumpanasu.Cumpanasu a confirmat ca ADN-ul din oasele si cenusa…

- Cazul Caracal și unda de șoc care l-a insoțit nu i-au descurajat nici pe taximetriștii ilegali, nici pe clienții lor. Deși, in prima faza, poliția din oraș a facut razii și a impraștiat mașinile rechinilor, care stateau in așteptare, incolonate, in trei puncte din oraș, de unde drumurile duc spre București,…

- Informația ca procurorii DIICOT de la structura centrala vor prelua dosarul crimelor din Caracal, de la colegii din Craiova, ma duce cu gandul la ultimul tren, menit sa reabiliteze instituțiile statului, inaintea solicitarii unei obligatorii expertize criminalistice internaționale. Transferul de responsabilitate…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza…

- „Alexandra Macesanu este o eroina“, au postat mai multe persoane pe paginile lor de Facebook. La randul ei, presedinta Coalitiei Federatia pentru Educatie, Daniela Visoianu, a initiat o petitie adresata presedintelui Romaniei, pentru decorarea Alexandrei Macesanu, una dintre victimele criminalului din…

- Anchetatorii au reușit sa stabileasca felul in care Gheorghe Dinca a ajuns sa o sechestreze pe Alexandra Maceșanu, a doua fata care a fost sechestrata, violata, ucisa, tranșata și incinerata. Se pare ca tanara l-ar fi rugat pe acesta sa o ajute sa ajunga la liceul din Caracal, la care tanara invața,…