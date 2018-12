Un videoclip postat pe canalul YouTube numit Chubbyemu a evidențiat cazul unei femei care sufera de leziuni cerebrale permanente, deoarece a baut un litru de soia pentru a incerca sa "curețe colonul", scrie a1.ro. Se pare ca acest caz a avut loc in 2012 in Illinois (SUA). Femeia, in varsta de 39 de ani, a fost internata in departamentul de urgența al unui spital de stat cu deteriorare neurologica.

Cu o zi inainte, femeia care era slaba și suferea de probleme psihice a pus in practica o "vindecare" virala pe Internet constand in bautul unui litru de sos de soia in doua ore. Se presupunea…