Cautari desfasurate pentru gasirea unui barbat din Jelna.

- Se ofera recompensa pentru gasirea unui barbat extrem de periculos, care a semanat teroare intr-un comitat din Anglia. Poliția il cauta pe cel care a batut trei femei și care a spart o casa din comitatul Bedfordshire, proprietarul fiind cel care ofera 20.000 de lire sterline pentru gasirea omului.

- O femeie a cerut marți, ajutorul agenților de la Secția 1 Poliție Brașov, dupa ce a fost umilita și agresata de soț. Potrivit polițiștilor, in jurul orelor 15.00, in timp ce cei doi soți se aflau la domiciliul fiicei lor, barbatul in varsta de 73 de ani ar fi injurat-o și ar fi agresat-o fizic pe soția…

- Sambata dimineața, mai mulți timișoreni s-au prezentat la Casa Tineretului pentru a susține examene pentru obținerea atestatelor de CPI marfa, CPI persoane, CPI Scurt sau Manager transport marfa, persoane, taxi, Instructori Auto, Profesori Legislație și Consilieri de Siguranța. Examinarile…

- Un barbat care a apelat la un taximetrist ilegal a avut parte de o seara de cosmar. Soferul nu numai ca nu l-a dus la destinatie, dar l-a si batut crunt si i-a furat si toti banii pe care ii avea la el. Politia l-a prin pe agresor si a recuperat si banii.

- Apasatul prea tare al pedalei de acceleratie le-a adus conducatorilor auto, doar in weekend, 417 sanctiuni contraventionale, 24 dintre protagonisti redevenind pietoni. Printre cele mai memorabile traznai amintite de politisti este cea a unui barbat de 32 de ani care a fost surprins…

- Politia cauta un barbat de 53 de ani, din comuna Straja, Tudor Juravle, care pe 22 mai a parasit Spitalul Municipal Radauți – Secția de Psihiatrie, și nu a mai revenit pana in prezent la domiciliul sau sau la unitatea medicala.Semnalmente: inaltime 1,70 m, greutate 52 kg, ochii caprui, par ...

- Este rezultatul a doua accidente rutiere grave, petrecute duminica noapte, pe soselele din Giurgiu. In ambele cazuri a fost nevoie de interventia pompierilor, pentru descarcerare, iar Politia anunta primele concluzii, dupa cercetarile de la fata locului: „Aseara, in jurul orei 22.50, pe DJ 412, la km…

- Un barbat a fost depistat de catre jandarmii bucuresteni avand un cutit asupra lui la portile de acces pe Arena Nationala, acesta fiind condus la Sectia 9 pentru continuarea cercetarilor, a informat, duminica seara, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti (DGJMB). Potrivit sursei citate,…