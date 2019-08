Cateva explicatii pe marginea revocarii lui Birchall: Dancila ramane la putere, cu pretul Justitiei. Iohannis, in unghi mort Cu o zi inainte de un congres in care Viorica Dancila isi va lansa oficial candidatura pentru Cotroceni, PSD i-a prezentat si nota de plata pentru mentinerea la putere: revocarea Anei Birchall, care nu s-a indurat sa faca voia social-democratilor si sa apere Sectia Speciala. Ironic sau nu, PSD isi confirma naravul, mazilirea fiind decisa tocmai in ziua de 23 august.



Revocarea ministrului Ana Birchall a fost tinuta la sertar pentru intrunirea PSD de vineri, organizata in preambulul unui congres care parea mai degraba formal si simbolic: o scena pe care sa urce Viorica Dancila, in aplauze,…

Sursa articol: business24.ro

