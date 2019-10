Stiri pe aceeasi tema

- Romanii primesc o noua veste buna, dupa ce marți a fost adoptat un proiect legislativ care ii vizeaza pe cei care au lucrat in condiții speciale de munca. Varsta de pensionare pentru aceasta categorie a fost schimbata, iar proiectul de lege a primit un vot decisiv din partea deputaților.…

- Marti, 15 octombrie, Camera Deputatilor a adoptat in unanimitate un proiect de lege care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu patru luni. Acesta se aplica pentru fiecare an de munca lucrat in conditii speciale.

- Direcția Generala de Asistența Sociala Constanța anunța ca in perioada 21.10.2019-20.11.2019, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 14:00 au loc inscrierile pentru acordarea de facilitați la transportul public de calatori pentru anul 2020. Categoriile de beneficiari pentru care Primaria Municipiului…

- Potrivit legii, romanii care pot sa iasa la pensie mai devreme sunt cei cu grad de handicap, indiferent de cand l-au capatat. Pana acum, insa, de aceasta reducere a varstei de pensionare beneficiau doar persoanele care capatau handicapul inainte de a intra in sistemul asigurarilor de stat.…

- Vești bune pentru cei care primesc pensii, indemnizații sociale sau indemnizații de insoțitori in cazul pensionarilor de invaliditate. De la 1 septembrie, valoarea punctului de pensie va crește de la 1.110 lei la 1.265 lei, a transmis Casa Naționala de Pensii. Tot din 1 septembrie se majoreaza și nivelul…

- Vesti bune pentru pensionari, punctul de pensie se va majora de la 1 septembrie de la 1.100 de lei, la 1.265 de lei. Tot de la aceasta data, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se majoreaza de la 640 lei la 704 lei. De asemenea, indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor…

- Legea pensiilor a fost din nou modificata, iar cea mai importanta schimbare este legata de varsta de pensionare pentru femei. Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare, au nascut trei copii si i-au crescut pana la varsta de 16 ani vor beneficia de o reducere cu 6 ani a varstei de pensionare.…

- Persoanele in varsta de 50 - 60 de ani, care sunt active din punct de vedere social, se confrunta cu un risc mai redus de a se imbolnavi de dementa mai tarziu in viata, conform unui nou studiu realizat de cercetatori de la University College London (UCL), informeaza vineri Press Association.…