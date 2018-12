Câte case şi apartamente s-au vândut luna trecută în România In noiembrie 2017, numarul tranzactiilor a fost de 58.893. ”In luna noiembrie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 46.513 imobile, cu 6.325 mai putine fata de luna octombrie. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in luna noiembrie a acestui an este cu 12.380 mai mic fata de perioada similara a anului trecut”, se arata in comunicat. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna noiembrie 2018, in Bucuresti – 8.038, Ilfov – 3.631, Timis – 3.267. Judetele cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- cu peste 10.316 mai mult fata de luna septembrie In luna octombrie a anului 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 52.838 de imobile, cu peste 10.316 mai mult fata de luna septembrie. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la…

- Mai mult de 42.500 de imobile au fost vandute in septembrie, la nivelul intregii tari, cu peste 1.900 mai multe fata de luna august, cele mai multe operatiuni de vanzare – cumparare fiind consemnate in Bucuresti si in judetul Ilfov, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- Mai mult de 42.500 de imobile au fost vandute in septembrie, la nivelul intregii tari, cu peste 1.900 mai multe fata de luna august, cele mai multe operatiuni de vanzare - cumparare fiind consemnate in Bucuresti si in judetul Ilfov, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- In luna septembrie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 42.522 de imobile, cu peste 1.900 mai mult fata de luna august. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in luna septembrie a acestui an este cu 15.256…

- 40.576 de imobile au fost vandute, in luna august din acest an, la nivelul intregii țari, numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare fiind cu 16.410 mai mic fața de luna similara a anului trecut, a anunțat vineri Agenția Naționala de Cadastru…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna august in Romania a fost de 40.576, cu 29% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In august 2017, numarul tranzactiilor a fost de…

- Din totalul celor 40.576 de imobile vândute în întreaga tara în intervalul de referinta, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vânzare - cumparare a fost cu 16.410 mai mic fata de luna august 2017. Conform ANCPI,…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna august in Romania a fost de 40.576, cu 29% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In august 2017, numarul tranzactiilor a fost de 56.986, relateaza…