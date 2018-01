Catalonia: confruntarea cu Madridul pentru investirea lui Puigdemont incepe

Stiri pe aceeasi tema

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Guvernul Spaniei a anuntat, vineri, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu poate conduce regiunea din strainatate si a subliniat ca Madridul va contesta in instanta orice tentativa de acest tip din partea formatiunilor separatiste din Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca ar vrea sa revina cat mai curand posibil in Catalonia.

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Liderul separatist catalan, aflat în exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste în alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este „un rezultat pe care nimeni nu îl poate discuta”. Prim-ministrul spaniol…

- Catalanii ies din nou la vot, dar de aceasta data pentru alegerea parlamentului regional. In pole-position raman separatistii, condusi de Carles Puigdemont, cei care au organizat referendumul pentru independenta. Liderul separatist s-a refugiat la Bruxelles dupa haosul generat in octombrie, cand…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, venit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a incheiat joi manifestatia organizata la Bruxelles de simpatizantii separatistilor…

- Cele doua asociații — Adunarea naționala catalana (ANC) și Omnium Cultural — anunțasera anterior ca se așteapta la 20.000 de participanți.Manifestanții s-au intalnit in jurul orei locale 11:30 (10:30 GMT) in parcul Cinquantenaire, din apropierea sediului Comisiei Europene, și au pornit…

- In cadrul unui discurs sustinut in orasul belgian Oostkamp, situat la cativa kilometri de Bruges, Puigdemont a declarat ca votul din 21 decembrie este cel mai important din toata istoria Cataloniei. ”Veti accepta rezultatul alegerilor din 21 decembrie, daca tabara pro-independenta va castiga?…

- Jose Manuel Maza a murit intr-un spital din capitala argentiniana, unde se internase, din cauza unei infectii, a informat un purtator de cuvant al Parchetului General al Spaniei. Maza, cel mai inalt reprezentant al Ministerului Public, in varsta de 66 de ani, participase la o intalnire a procurorilor…

- Aflat la Bruxelles, Carles Puigdemont a fost intrebat intr-un interviu acordat publicatiei Le Soir, daca, pentru el, variantele sunt "independenta Cataloniei ori moartea"."Niciodata! Eu inca sunt favorabil unui acord. La originea acestei crize este invalidarea, in anul 2010, a statutului…

- O echipa de specialiști creata de UE in 2015 pentru a detecta și combate atacurile Rusiei prin intermediul internetului a inregistrat lunile trecute o mare intensificare a campaniilor destinate agravarii crizei din Catalonia, scrie El Pais citat de Rador. Acest departament care depinde de Inaltul Comisar…

- Președintele Comisiei Europene a indemnat Europa sa ia atitudine impotriva separatismului, in contextul in care Spania se confrunta cu o criza fara precendent in urma referendumului din Catalonia, relateaza Reuters. „Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze”, a spus Jean-Claude…

- Intr-o 'Scrisoare din Belgia', țara unde a venit pentru a nu fi arestat de autoritațile spaniole, Puigdemont se adreseaza catalanilor, afirmand ca ințelege 'dezorientarea provocata de lipsa raspunsurilor noastre rapide in fața atacurilor disproporționate impotriva reprezentanților instituțiilor catalane…

- Cei cinci catalani s-au predat poliției duminica dimineața. Revine acum unei alte jurisdicții, Camera de Consiliu, sa se pronunțe asupra executarii mandatului de arestare, in urmatoarele 15 zile. Conform agenției dpa, celor cinci li se interzice sa paraseasca Belgia fara consimțamantul unui…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont și cei patru foști miniștri ai Cabinetului sau, vizați de un mandat european de arestare, au fost eliberați condiționat din arestul din Belgia de un judecator de instrucție, a anunțat, în noaptea de duminica spre luni, Parchetul din Bruxelles.…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, si alti fosti patru ministri ai Guvernului regiunii Catalonia s-au predat duminica politiei belgiene, informeaza The Independent. Cei cinci au sosit la biroul unui procuror din Bruxelles, conform presei belgiene. Procurorul va face un anunt despre…

- Procurorii de la Bruxelles au anunțat sâmbata ca examineaza mandatul european de arestare lansat împotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, și spera sa demareze procedurile de extradare cât mai repede posibil, informeaza

- Un judecator din Spania a emis mandate de arest pe numele fostului lider separatist din Catalonia, Carles Puigdemont, și a patru foști consilieri de-ai lui, care se afla acum in Bruxelles, Belgia. Judecatorul Carmen Lamela a emis și o cerere catre procurorul din Belgia pentru a-i reține și a trimis…

- Fostul lider al executivului regional catalan, Carles Puigdemont, pe numele caruia Parchetul spaniol a emis un mandat european de arestare dupa incercarea de proclamare a independenței Cataloniei, a anunțat vineri ca este ''pregatit'' sa candideze la alegerile regionale anticipate convocate de guvernul…

- Dupa plasarea in arest preventiv a opt membri ai guvernului catalan destituit, justitia spaniola a emis un mandat european de arestare pe numele liderului catalan separatist demis Carles Puigdemont, care a refuzat sa se prezinte in fata Curtii Supreme spaniole, dupa declararea unilaterala a independentei…

- Liderii catalani au aparut joi in fața instanței iar procurorii au solicitat magistraților arestarea a opt dintre aceștia. Procurorii spanioli au solicitat magistraților arestarea a opt dintre miniștrii fostului executiv catalan. Noua dintre membrii demiși de Madrid au fost prezenți la Curtea Suprema,…

- Paul Bekaert, avocatul belgian al lui Puigdemont, a anunțat ca acesta nu va reveni in Spania pentru proces și a propus in schimb ca anchetarea clientului sau sa se desfașoare in Belgia. Audiența Naționala a emis marți o citație pe numele lui Carles Puigdemont și al altor foști colaboratori…

- Fostul sef al guvernului catalan si alti demnitari separatisti sunt convocati joi, pentru audieri, de Tribunalul Suprem din Madrid. Audierea vine dupa ce declaratia de independenta a Cataloniei a fost anulata de Curtea Constitutionala. Aflat la Bruxelles, liderul catalan…

- Fostul lider catalan a susținut o conferința de presa la Bruxelles, de unde a anunțat ca nu va cere azil politic in Belgia, așa cum se speculase. Cu toate acestea, Carles Puigdemont a spus ca va ramane o perioada in aceasta țara, pentru a fi „in siguranța”, dar și deoarece justiția spaniola ar fi „politizata”.…

- Carles Puigdemont, liderul separatist din Catalonia, susține in aceste momente o conferința de presa in Bruxelles, Belgia, in contextul speculațiilor ca el și foștii membri ai cabinetului sau de miniștri ar cauta azil politic in Belgia. "Nu sunt aici pentru a cere azil politic. Sunt in Bruxelles, care…

- Oficiali ai Guvernului spaniol au anuntat, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont a plecat la Bruxelles, in contextul in care un oficial belgian a semnalat ca Puigdemont ar putea sa primeasca azil politic in Belgia, relateaza AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Halep, mesaj FERM pentru…

- Cine este Soraya Saenz de Santamaria, noul conducator al Cataloniei, cea care va conduce executivul de la Barcelona in numele premierului Mariano Rajoy Dupa ce guvernul de la Madrid a dizolvat parlamentul catalan și a destituit guvernul de la Barcelona, conducerea regiunii nord-estive va fi preluata…

- Madridul ia primele masuri dure pentru restabilirea controlului asupra Cataloniei. Consiliul de Ministri al Spaniei a aprobat vineri dizolvarea Parlamentului catalan si convocarea de alegeri in regiunea Catalonia pentru data de 21 decembrie, a anuntat seful executivului de la Madrid, Mariano Rajoy.…

- "Catalonia este parte integranta a Spaniei și Statele Unite sprijina masurile constituționale luate de guvernul spaniol care vizeaza menținerea unei Spanii puternice și unite", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert."Statele Unite sunt legate…

- Analistul Bogdan Chirieac a calificat vineri drept "iresponsabila" decizia de declarare a Cataloniei stat independent. "Este o decizie iresponsabila. În provincia spaniola Catalonia a avut loc un referendum nerecunoscut de nimeni, se încalca Constituția Spaniei,…

- Catalonia se confrunta cu o criza interna, din cauza procesului de proclamare a independenței fața de Madrid. Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont a refuzat oferta de a se exprima in Senatul spaniol, cu o zi inainte de votul Camerei Superioare a Parlamentului spaniol asupra unei plasari…

- Ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis, a declarat duminica ca spera ca locuitorii Cataloniei vor ignora eventuale instructiuni din partea conducerii regionale dupa ce Spania va aplica suspendarea autonomiei regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Tot ceea ce guvernul incearca…

- UPDATE - Rajoy anunta aplicarea articolului 155, care permite suspendarea autonomiei Cataloniei si instituirea controlului direct al Guvernului de la Madrid. Carles Puigdemont va face o declaratie la ora 22.00 "Articolul 155 este constitutional. Se aplica doar in circumstante exceptionale.…

- Cabinetul premierului spaniol Mariano Rajoy a aprobat masuri conform carora guvernul isi va impune controlul direct asupra Cataloniei. Cabinetul s-a reunit, sambata, la aproape trei saptamani de la referendumul din Catalonia, pe care il considera illegal. Liderul catalan Carles Puigdemont sustine…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi ca Uniunea Europeana nu poate rezolva criza politica din Spania, legata de intențiile secesioniste ale Cataluniei. Statele membre ale UE înțeleg ca "nu exista spațiun pentru niciun fel de mediere", a afirmat Tusk…