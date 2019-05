Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere dupa ce in cursul noptii de joi spre vineri un tanar a dat foc cataloagelor unui liceu.

- Politistii si reprezentantii conducerii Liceului Tehnologic "Victor Mihailescu Craiu" din Belcesti au demarat anchete la nivelul unitatii scolare dupa ce persoane necunoscute au intrat în cursul noptii de joi spre vineri în incinta

- Un tanar de 25 de ani a fost ranit, vineri dimineata, dupa ce soferul unui autoturism din Iasi nu a acordat prioritate unui autobuz de calatori la intersectia DN 2 cu DJ 23 K, pe raza localitatii buzoiene Maracineni. In giratoriul de la Autorolla, un autobuz care se indrepta spre Buzau, condus de un…

- Mai multi inconstienti au asezat intr-o curba in localitatea Schitu Duca din Iasi mai multe traverse de cale ferata. Masinile care au trecut prin zona au suferit pagube majore. Politia nu a reusit deocamdata sa-i identifice pe autorii faptei.

- Celula de criza de la nivelul Ministerului Afacerilor Externe in cazul atacurilor din Sri Lanka are in atentie un grup de elevi de la un liceu din Iasi, aflati in aceasta tara pentru schimb de experienta, care sunt in afara oricarui pericol. "In atentia Celulei de criza a MAE se afla situatia unui grup…

- „Persoana vatamata si martorul s-au deplasat prin fata locuintei inculpatului Mititelu Florin Alexandru, care se afla in interiorul curtii, langa poarta. Initial, inculpatul i-a solicitat martorului P. A. sa ii imprumute bicicleta sa, insa, fiind refuzat de acesta, i-a cerut minorului P. V. sa-i imprumute…

- Padurarii vor avea statut special. Vor fi asimilați polițiștilor. Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a anuntat ca legislatia privind personalul silvic va fi modificata in sensul ca se va acorda un statut special padurarilor, astfel incat agresiunile asupra acestora sa fie interpretate ca in…

- Polițiștii Postului de Poliție Bocsig cerceteaza un tanar pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. Polițiștii au depistat ieri, in trafic, un tanar de 28 de ani, din județul Iași, in timp ce conducea un autoturism pe D. J. 79/A, la Bocsig. Fiindu-i solicitate documentele personale și…