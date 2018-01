Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a inceput ultimul turneu de adio prin organizatiile din tara si concluzia cu care pleaca este ca nimeni nu va sustine daramarea Guvernului Tudose, deoarece „PSD a invatat din momentul Sorin Grindeanu”.„Turneul…

- Potrivit unor surse DCNews, premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul Tudose…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit vineri, cu primarii si liderii PSD Vaslui, în cadrul turneului în Moldova. Referitor la criza din PSD, Dragnea a declarat la întâlnirea cu liderii social democrati de la Vaslui, ca este "mult mai putin decât…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- "Sa vii la Iasi dupa ce ai ignorat, inclusiv in acest an, un proiect atat de important pentru regiunea Moldovei precum autostrada Iasi - Targu Mures, si sa faci acest tur prin Moldova cand ti-ai batut joc de toate judetele si ai dat firimituri pe ici pe colo, ai dus toti banii in sud, eu cred ca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, ca el inca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel dupa ce a fost intrebat despre declaratiile deputatului PSD Catalin Radulescu, care a cerut intrunirea de urgenta a CEx al partidului pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului…

- Lupta pentru conducerea PSD, intre actualul presedinte al partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose se poarta la vedere. Seful guvernului ataca frontal, inclusiv prin ultimele aparitii de la TV si prin critica adusa ministrilor sustinuti de Dragnea. Liderul partidului, aflat in fiefurile…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Bacau, ca „spera” ca premierul Mihai Tudose sa ramana in funcție, potrivit Digi24. Liviu Dragnea a comentat și propunerea facuta de deputatul Catalin Radulescu, de a retrage sprijinul politic pentru echipa Tudose-Ciolacu, solicitand intrunirea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat,joi,la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava,el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.”Lucrurile au evoluat firesc,…

- Cel mai vocal contestator al lui Liviu Dragnea din PSD este europarlamentarul ieșean Catalin Ivan. Acesta pereconizeaza ca anul 2018 va fi cel in care PSD se va desparți de președintele Liviu Dragnea și iși manifesta susținerea pentru Mihai Tudose, dar și pentru ieșeanul din fruntea Ministerului Justiției,…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD. Se va intalni cu sefii de organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose este asteptat sa vina cu propuneri concrete de restructurare…

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca nu se pronunta in legatura cu situtia din PSD, pentru ca este inutil, iar el a vazut de atatea ori filmul de astazi, cand Liviu Dragnea si-a exprimat sustinerea fata de Sorin Grindeanu, Adrian Tutuianu, Catalin Ivan, Valeriu Zgonea si fata de el.

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Cozmin Gusa a sustinut, la Realitatea Tv, ca sedinta pe care o va avea PSD, luni, nu va fi una agitata, nu este o lupta intre Dragnea si Tudose, intrucat meciul real se va da intre Dragnea si Badalau, adica cei care l-au sustinut pe seful PSD, dar care nu o mai fac acum. Referitor la prezidentiabilul…

- Jurnalistul Radu Tudor a vorbit pe blogul sau despre situația din PSD. „Sunt cel puțin cinci acțiuni dure de ciocnire între Dragnea și Tudose în ultimele 30 de zile”, a spus Radu Tudor. „Tudose e la cuțite cu Dragnea. Evident, sunt pastrate…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- "In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramâne Casei Regale, precizând ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta dupa vacanta parlamentara si în urma unor discutii

- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi ”pentru” si 95 de voturi ”impotriva” legea bugetului de stat pentru anul 2018. Liderul PSD Liviu Dragnea a apreciat ca votul pentru a fost unul consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul…

- ”Oricat v-ati dori sa creati senzatia ca sunteti paralel cu deciziile din Parlament privitoare la modificarea legislatiei din Justitie si celei din domeniul penal, nu puteti pacali pe nimeni dintre cei cu o minima inteligenta. Sunteti in fruntea Guvernului tocmai prin sprijinul acestei majoritati…

- Președintele social-democratilor din Vrancea inca din anul 1992 și carmaci unic al județului, Marian Oprișan pare ca s-a poziționat de partea taberei Tudose in disputele dintre premier, Gabriela Firea și Liviu Dragnea. Duminica seara, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a comentat, pentru DCNews: ”Eu cred ca e un scenariu la care se gandesc cei cațiva care au ramas in jurul lui Liviu Dragnea: Gabriela Firea, care este ea insași in campanie electorala sa-i ia locul lui Liviu Dragnea, probabil cea pe care Liviu Dragnea se gandește…

- Intrebat daca a discutat cu ministrul de Interne despre faptul ca aceasta a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuieste, Tudose a raspuns: „Nu am discutat, daca simtea nevoia ma suna”. „Asa, ca sa o intreb ce mai gaseste domnia sa prin casa?”, a mai spus șeful Executivului.…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, i-a atacat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care au preferat sa boicoteze moțiunea de cenzura a opoziției. Turcan a explicat ca pe langa ”haosul din economie”, cei de la PSD se fac vinovați de faptul ca folosesc puterea pentru a schimba legile…

- „Am avut o invitatie transmisa prin domnul senator Brailoiu Tit si domnul senator Smarandache si mai erau cativa colegi de a merge sa vizitam poligonul SPP, la invitatia domnului general Pahontu”, a spus Badalau, care a mentionat ca invitatia nu a fost adresata in scris, el comentand astfel declaratiile…

- Dragnea: Proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie, el mentionand ca acesta va intra in dezbaterea comisiilor de Buget-Finante…

- Liviu Dragnea il ataca pe numarul doi din PSD, Nicolae Badalau. Liderul PSD i-a cerut acestuia sa lamureasca „ce s-a intamplat in comisia de aparare, marți”, atunci cand senatorii din comisia de aparare ai puterii au lipsit in bloc. „In general nu prea cred in coincidențe”, a precizat el.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan ataca din nou conducerea PSD. El sustine ca statul paralel este insusi Liviu Dragnea, intrebandu-se unde se va ascunde liderul PSD daca membrii partidului vor decide cu adevarat sa lupte impotriva acestui stat.

- "Se pare ca Liviu Dragnea nu este 'hartuit' doar de sistem. Aveti mai jos comunicatul OLAF (Biroul European Anti-Frauda), practic cei care investigheaza faptele de coruptie la nivel european. Se pare ca si institutiile europene au descoperit fapte de coruptie in utilizarea banilor europeni", a scris…

- Liviu Dragnea le-a impartașit tinerilor social-democrați motivul pentru care a ales sa intre in politica in urma cu peste 20 de ani.Rusia propune UNIREA Romaniei cu Moldova: O singura CONDIȚIE trebuie indeplinita Liderul PSD Liviu Dragnea a povestit, duminica, la Congresul Tineretului…

- ”O revenire cel putin spectaculoasa si surprinzatoare a lui Sorin Grindeanu in prim planul vietii publice. Nu mai demult, in ochii aceleasi majoritati care azi l-a reabilitat pe Grindeanu, era un incompetent si un om al sistemului. Miracol! Dupa 4 luni de zile, Sorinel s-a facut bine. Nu mai este…

- Tariceanu, despre suspendarea angajarilor la stat si in 2018: Mi se pare oportun Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca i se pare oportun ca masura suspendarii angajarilor la stat sa fie prelungita si in 2018, intrucat cheltuielile generale de functionare ale statului trebuie…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat de ce si-a schimbat opinia despre Sorin Grindeanu, despre care, in luna iunie, spunea ca este ”manevrat de anumite forte”. ”Nu (mai este manevrat - n.r.). Acum a iesit. Poate vreodata va dori sa spuna. Mie nu mi-a spus, nici nu-l fortez. Daca va considera…

- Dragnea spune ca Grindeanu nu mai e manevrat de alte forțe: ”S-a eliberat, gata, poate candva va povesti, mie nu mi-a spus”, a afirmat președintele PSD, miercuri seara, la Antena 3, el precizand ca el nu este Dumnezeu sa il ierte pe Grindeanu pentru criza in urma careia PSD a fost nevoit sa voteze o…

- Una dintre marile reevaluari de pe scena politica s-a petrecut in urma cu cateva zile. Dupa ce s-au razboit pe viața și pe moarte, Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu s-au impacat, iar fostul premier a primit postul de președinte al ANCOM. Dragnea susține in continuare ca Sorin Grindeanu a fost manevrat…

- Cuvantul de ordine: sa adunam cat mai multi bani la bugetul centralizat. Coalitia PSD se confrunta cu propriul program de guvernare. Dupa ce a promis o relaxare fiscala cum nu s-a mai vazut, concomitent cu majorari de pensii si salarii pentru toata lumea, PSD a urcat atat de sus in preferintele romanilor…

- Victor Ponta a spus ca el abia asteapta sa il voteze pe Sorin Grindeanu la sefia ANCOM, sustinand ca fostul premier este potrivit pentru aceasta functie. "Caragiale este depasit de Dragnea - jos Grindeanu, sus Grindeanu. Eu nu stiu cum se mai pot uita in ochii cuiva cand acum trei luni bateau…

- Fostul președinte al PSD caracterizeaza drept ridicola situația in care a ajuns partidul și spune ca responsabil pentru situația creata este nimeni altul decat Liviu Dragnea. Victor Ponta a precizat ca deciziile luate de PSD cu privire la economie sunt “stupide” și il acuza pe Dragnea ca a minți atat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, ca este de acord cu revocarea sefului Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), el precizand ca va propune colegilor din Birourilor Permanente ca propunerea de revocare sa fie discutata miercuri, in plenul reunit, daca…