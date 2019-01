Cat va fi punctul de amenda auto in 2019, dupa ce a crescut salariul minim Valoarea punctului de amenda va ramane in 2019 la 145 de lei, chiar daca salariul minim brut pe tara creste de la 1 ianuarie. Guvernul a decis sa il plafoneze pentru a nu ajunge la o valoare prea mare.



Punctul de amenda se calculeaza ca 10% din salariul minim brut pe economie, iar, daca Guvernul nu ar fi decis inghetarea sa, acesta ar fi urmat sa creasca odata cu majorarea salariului minim.



Este pentru a doua oara cand guvernul ia o astfel de decizie. Si in 2017, executivul a stabilit sa inghete punctul de amenda pentru 2018 tot la 145 de lei.



In ultimii ani, valoarea punctului de amenda a crescut constant.

Sursa articol si foto: business24.ro

