Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari salarii nete au fost cele din IT- 6.835 lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.589 lei). Practic, pentru a-și cumpara un telefon mobil de 1000 de lei, un IT-ist ar avea nevoie de 24 de ore muncite, in vreme ce un angajat din industria turismului ar avea nevoie de peste…

- Silvicultura si exploatarea forestiera, extractia minereurilor metalifere și sanatatea sunt campionii creșterilor salariale din perioada noiembrie 2017-noiembrie 2018, potrivit datelor furnizate vineri de Institutul Național de Statistica. Potrivit comunicatului INS, in silvicultura și exploatarile…

- Vrei sa știi cum sa iți cureți casa și corpul de vibrațiile scazute, scrie kudika.ro Exista multe instrumente și metode diferite pe care le poți utiliza, insa am descoperit cateva modalitați foarte simple care vor avea rezultate minunate. Daca vrei sa traiești viața așa cum iți dorești, invața…

- In perioada 28 noiembrie – 2 decembrie 2018, Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” Alba propune, in cadrul evenimentelor dedicate Centenaru, o serie de evenimente și ateliere organizate sub deviza Centenarului. PROGRAMUL DE ACTIVITATI: MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2018 Program normal cu publicul: 08.00 – 19.00…

- Incepand din luna noiembrie 2018, la Colegiul Național „Bethlen Gabor” din Aiud, județul Alba, a inceput derularea Proiectului privind Invațamantul Secundar (ROSE), subdenumit Acces la succes. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 253 elevi de nivel liceal din cadrul colegiului, repartizați dupa…

- Femeia care si-a pierdut viata in deflagratia produsa luni la o fabrica de armament din orasul Cugir iesise initial din tunelul de testare a munitiei, unde a avut loc explozia, dar s-ar fi intors dupa telefon, moment in care a fost surprinsa de un incendiu. "Din cate am inteles, femeia…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Anabell Olimpia Mantoiu, fost functionar in Primaria Ploiesti, in prezent sef serviciu in cadrul Ministerului Mediului, s-a aflat in stare de incompatibilitate, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al ANI, transmis joi AGERPRES, Anabell Olimpia…

- Fostul presedinte Traian Basescu a precizat luni, urmare a unor informatii ca numarul sau de telefon s-ar afla in agenda din ”celebra valiza gasita pe camp”, ca acesta este ”public cunoscut” si se poate afla in agenda oricarei persoane, insa a negat ca a discutat cu persoanele din conducerea Teldrum.