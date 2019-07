Cat ar aduce PSD la buget daca ar lua din banii persoanelor cu handicap

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 17 – 28 iunie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.711.356 euro, adica 8.077.600 de lei. Au fost depistate 374 de persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 42 erau din București, 30 din Bihor…

- "Eu am un stil de vorbire radical, in sensul ca este ban public, banul european, imprumuturile, buget de stat, toti sunt bani publici", a adaugat Eugen Teodorovici. Ministrul Finantelor a mai spus ca "statul roman deconteaza din sursele pe care le are la dispozitie, fie ca e buget de stat, imprumuturi.…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au semnat oficial un amendament la acordul de imprumut prin care informeaza, practic, Banca Mondiala, ca Romania nu mai are nevoie de banii sai pentru informatizarea Fiscului, se arata intr-un document obtinut de Hotnews.

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budai a afirmat ca exista banii necesari pentru plata drepturilor asistenților persoanelor cu handicap grav și și-a exprimat dorința ca acestea sa nu fie folosite...

- Un nou termen se judeca, marti 14 mai, la Tribunalul Buzau in dosarul in care Viorica Oniga, fosta sefa a Comisiei pentru evaluarea persoanelor cu handicap din cadrul DGASPC Prahova, a fost deferita justitiei de catre procurorii DNA Ploiesti pentru infractiuni de coruptie intr-o cauza cu un prejudiciu…

- Guvernul se pregatește sa lanseze prima sesiune de finanțare din fondul special de 10 miliarde de euro pentru proiecte locale cum ar fi spitale, școli, drumuri, rețele de apa, gaze și energie, camine culturale, lacașe de cult, locuințe sociale, baze sportive.Executivul va acorda, la prima…

- Legea bugetului de stat pe anul 2019 asigura pentru intregul an bugetar 2019 resursele necesare pentru finantarea sistemului de protectie a copilului, centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, asistenti personali sau, dupa caz, indemnizatiile persoanelor cu handicap grav, informeaza…

- Atenție, piteșteni! 2.000 de lei amenda pentru parcarea pe locurile persoanelor cu handicap. Potrivit modificarilor aduse Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, amenzile pentru parcarea neregulamentara pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați au…