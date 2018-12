Cat amana May votul pe Brexit? Cel tarziu, pana la 21 ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May. "Nu…

- Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana este "o tragedie", a declarat duminica presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la sosirea la summitul european de la Bruxelles la care ar urma sa se parafeze acordul iesirii Londrei din blocul comunitar, relateaza AFP si Reuters. "Este…

- Consiliul European se va reuni intr-o sesiune extraordinara, duminica, pe agenda fiind agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), reuniune la care va participa si presedintele Klaus Iohannis. Membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia…

- Angela Merkel, aflata intr-un bar din Bruxelles impreuna cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost rugata sa vorbeasca despre Brexit, insa cancelarul Germaniei a declarat ca "nu vrea sa strice seara". Angela Merkel, Emmanuel Macron, premierul belgian Charles Michel si cel al Luxemburgului,…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat duminica seara ca, dupa intalnirea cu secretarul britanic Dominic Raab, au ramas probleme cruciale nerezolvate. "Ne-am intalnit azi cu @DominicRaab si echipa de negociatori a Regatului Unit. In ciuda unor eforturi intense, unele…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana reprezinta o problema grava, iar singura solutie este independenta Scotiei fata de natiunea britanica, a afirmat premierul scotian, Nicola Sturgeon, intr-un discurs rostit la o conferinta a Partidului National Scotian. "Brexit reprezinta o problema…