Joi seara, Alexandra Ungureanu a susținut alaturi de trupa și invitații speciali un concert plin de energie pentru caștigatorii #MamucaChallange, campanie ce a avut loc in perioada 25 mai – 25 iunie. Artista a cantat alaturi de corul de copii Meloritm, Suzana și Daciana Vlad piesa care a purtat numele provocarii, „Mamuca”, hituri ale anilor […] The post Caștigatorii Mamuca Challenge, premiați cu un concert Alexandra Ungureanu & Band appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .