Carlos Santana ne poarta in calatoria vietii cu EP-ul „In Search of Mona Lisa”

Carlos Santana, legendarul chitarist, a lansat EP-ul „In Search of Mona Lisa”, un material incredibil de sensibil, menit sa teleporteze ascultatorul in dimensiuni afective inca neexplorate. Cele trei piese regasite pe EP sunt invaluite de o vraja aparte si au rolul de a familiariza pe toata lumea cu experienta profunda si plina de magie, traita de Santana in momentul in care a vazut cu proprii ochi Mona Lisa, capodopera lui Leonardo da Vinci. Pana in prezent, Santana a castigat 10 premii Grammy, 9 dintre ele doar pentru albumul „Supernatural” (lansat in 1999), material ce a mai fost distins si…