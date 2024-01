Stiri pe aceeasi tema

- Activistele au spus ca militeaza pentru dreptul la „hrana sanatoasa și sustenabila”, spunand ca „sistemul agricol este bolnav”, scrie BBC.Doua activiste ecologiste au aruncat cu supa peste Mona Lisa, una dintre cele mai faimoase picturi din lume, aflate in muzeul Luvru, din Paris.Pictura din secolul…

- Un avion de dimensiuni reduse a fost martorul unui tragic accident in Chile, intr-o scena inspaimantatoare surprinsa pe camera. Incidentul a dus la decesul pilotului și la ranirea grava a altor persoane.Se pare ca pilotul a fost nevoit sa efectueze o aterizare de urgența pe autostrada din apropierea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca vor fi organizate greve la nivel national ale personalului aeroportuar, cu o durata de 24 ore, la data de 8 ianuarie, potrivit Agerpress. Grevele vor afecta inclusiv…

- Muzeul Luvru din Paris va majora in 2024, pentru prima oara in ultimii 7 ani, taxa de intrare cu 29%, iar un bilet va costa in loc de 17 euro, cat este acum, 22 de euro, scrie Reuters, citat de news.ro.Luvrul, care adaposteste celebrul tablou Gioconda, cunoscut și sub numele Mona Lisa, pictat de Leonardo…

- Nu toata lumea știa, dar faimoasa opera de arta a lui Leonardo da Vinci, pastrata la Louvre din Paris, are o alta versiune. Pictura infațișeaza o femeie foarte asemanatoare cu soția negustorului florentin Lisa del Giocondo, in exact aceeași postura, deși pare mai tinara (unii spun ca mai fericita).…

- Una dintre capodoperele maestrului spaniol Pablo Picasso, „Femme a la Montre”, a fost vanduta miercuri seara la licitatie pentru 139,3 milioane de dolari de catre Sotheby’s la New York, al doilea cel mai mare pret obtinut vreodata pentru artistul care a murit in urma cu 50 de ani, transmite News.ro.…