- Principalele partide separatiste din Catalonia intentioneaza sa organizeze un nou referendum asupra unei viitoare Constitutii a 'Republicii catalane', releva un acord consultat joi de AFP.Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea…

- Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea din Belgia si sa fie condusa de Carles Puigdemont, fostul lider catalan care a fugit in aceasta tara pentru a nu fi arestat dupa tentativa esuata de proclamare a independentei Cataloniei…

- Presedintele Parlamentului catalan l-a propus pe separatistul Jordi Sanchez, aflat in detentie provizorie, candidat la conducerea regiunii, dupa ce Carles Puigdemont a renuntat la candidatura, a anuntat Legislativul regional, scrie AFP, conform news.ro.Jordi Sanchez, in varsta de 53 de ani,…

- Presedintele parlamentului Cataloniei a inceput luni la Barcelona consultari cu partidele, in cautarea unui nou candidat la conducerea executivului regiunii, dupa retragerea liderului separatist Carles Puigdemont, informeaza AFP. Fostul sef al executivului catalan - destituit de guvernul spaniol dupa…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. Revenim cu amanunte

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Cum sa inveți eficient pentru examene. Sfaturile psihologului pentru elevii care urmeaza sa susțina examene. Cezar Laurențiu Cioc ne povestește din experiența proprie și face decalogul invațatului eficient și al pregatirii psihice pentru susținerea unui examen. “Știu prin ce treci, am fost in pielea…

- Seful destituit al guvernului Cataloniei, secesionistul Carles Puigdemont, ar putea ramane un lider 'simbolic' al regiunii, ceea ce ar permite o presedintie mai operationala, a sugerat intr-un interviu difuzat joi fostul sau adjunct Oriol Junqueras, aflat in detentie, informeaza AFP. S-ar putea 'combina…

- Vicepresedinta Guvernului spaniol i-a cerut miercuri sefului Parlamentului regional de la Barcelona sa renunte la sustinerea candidaturii lui Carles Puigdemont la conducerea Cataloniei si sa lanseze consultari in vederea gasirii unui nou aspirant la acest post, transmite AFP.

- Politicianul catalan Carles Puigdemont a afirmat ca nu renunta la ideea de a conduce o Catalonie independenta, dupa ce mesajele sale private au fost publicate la televiziune din Spania, scrie BBC. Carles...

- Carles Puigdemont, fostul premier al Cataloniei, a declarat, marti, ca este singurul candidat viabil pentru a conduce regiunea, in contextul in care Parlamentul catalan a amanat sesiunea de alegere a unui nou lider al Cataloniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele Parlamentului catalan a decis sa amane sesiunea de investire la presedintia Cataloniei a liderului separatistilor Carles Puigdemont, interzisa de Curtea Constitutionala, acuzandu-o ca vrea sa incalce drepturile a milioane de catalani, relateaza AFP.”Sesiunea plenara de astazi…

- Presedintele Parlamentului catalan a decis sa amane sesiunea de investire la presedintia Cataloniei a liderului separatistilor Carles Puigdemont, interzisa de Curtea Constitutionala, acuzand aceasta instanta ca vrea sa incalce drepturile a milioane de catalani, relateaza AFP.

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, marti, ca alegerea unui nou lider a fost amanata, insistand ca singurul candidat potrivit pentru conducerea Cataloniei este Carles Puigdemont, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Incertitudinea domnea luni in Spania cu privire la organizarea marti a unei sesiuni parlamentare in vederea investirii la presedintia Cataloniei a separatistului Carles Puigdemont, fugit in Belgia, in urma unei hotarari care interzice investirea la distanta, relateaza AFP. ”Toate ipotezele sunt deschise”,…

- Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Carles Puigdemont si alti fosti ministri din cabinetul sau s-au intalnit astazi la Bruxelles cu presedintele Parlamentului catalan, pentru a discuta despre noul guvern pe care acesta ar vrea sa-l formeze si sa-l conduca din exil. Carles Puigdemont a fugit in Belgia la scurt timp dupa declararea ilegala…

- Noul presedinte al parlamentului regional al Cataloniei, Roger Torrent, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu fostul premier catalan, Carles Puigdemont, despre care a sustinut ca are tot dreptul sa revina in acest post, desi a fost destituit de autoritatile de la Madrid si este inculpat in urma tentativei…

- Fostul lider al Cataloniei, separatistul Carles Puigdemont, a afirmat luni la Copenhaga ca in curand va fi format un nou guvern regional, in ciuda "amenintarilor" Madridului, potrivit AFP. "Nu vom capitula in fata autoritarismului, in ciuda amenintarilor Madridului. Vom forma in curand un nou guvern",…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Cele doua principale formatiuni pro-independenta din Catalonia au anuntat marti ca au ajuns la un acord pentru investirea in functia de sef al guvernului regional a lui Carles Puigdemont, instalat in Belgia si vizat de urmarirea penala in Spania, transmite AFP. Impreuna pentru Catalonia…

- Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a amenintat ca va reimpune reguli directe Cataloniei, daca liderul separatist Carles Puigdemont va incerca sa guverneze din Belgia, unde traieste intr-un exil pe...

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont in functia de sef al Guvernului regional, in pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune, relateaza The Associated Press si Politico.eu.

- Trei județe din Bulgaria vor independența pentru a se lipi de Romania. Reprezentanții celor trei provincii din nord-vestul țarii au depus un memoriu pentru organizarea unui referendum de independența pentru ca apoi sa se poata uni cu Romania. Ei vor acest lucru pentru a scapa de corupția din țara lor,…

- VIZITA… Carles Puigdemont, fostul premier al Cataloniei, si-ar fi petrecut Revelionul la Vaslui, alaturi de sotia sa, Marcela Topor, si familia acesteia. Informatia este furnizata de ziarul Catalunyapress, potrivit caruia ex-liderul catalan s-ar fi mutat in Romania, impreuna Marcela si cu cele doua…

- Prima runda de vot in legislativul catalan pentru alegerea presedintelui regiunii trebuie sa aiba loc in urmatoarele zece zile, a mentionat Rajoy. De indata ce parlamentul este format, membrii sai trebuie sa desemneze un candidat pentru a conduce guvernul regional, care trebuie sa treaca apoi…

- Fotbalistul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a declarat, sambata, dupa derbiul de pe teren propriu cu FC Barcelona, scor 0-3, ca, dupa ce l-a lovit pe Luis Suarez la o faza de joc, in Barcelona s-ar spune ca trebuie sa ajunga in inchisoare alaturi de presedintele destituit al Cataloniei, Carles…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Rajoy mizase pe faptul ca partidele unioniste vor prelua controlul asupra guvernului regional catalan pe care l-a demis in octombrie pentru ca promova separarea Cataloniei de Spania."Sustinatorii independentei au pierdut din sprijin. Mai putin decat speram noi, dar au pierdut", a insistat…

- Partidele care susțin independența Cataloniei, Impreuna pentru Catalonia (JxCat), Stanga Republicana a Cataloniei (ERC) și Unitatea Populara (CUP), au delcarat victorie in alegerile regionale, de ieri, din Catalonia. Cele trei partide au obținut o majoritate in Parlament, transmite euronews.com.

- Liderul separatist catalan, aflat în exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste în alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este „un rezultat pe care nimeni nu îl poate discuta”. Prim-ministrul spaniol…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, e anchetat pentru rebeliune de autoritatile spaniole, dupa ce i-a indemnat pe catalani sa iasa la vot pe 1 octombrie, la referendumul pentru independenta. Cotidianul Marca sustine ca fostul tehnician al Barcelonei e anchetat pentru instigare.…

- In Catalonia au loc alegeri regionale, in care se așteapta sa participe un numar record de alegatori. Guvernul spaniol spera ca alegerile sa diminueze influența partidelor care susțin independența Cataloniei.

- O stranie campanie electorala – cu o adunare in fata unei inchisori si o videoconferinta a separatistului Carles Puigdemont transmisa simultan la 100 de mitinguri – se incheie in Catalonia, unde alegatorii vor decide joi daca vor sa-i tina pe separatisti la putere, relateaza AFP conform News.ro . Scrutinul…