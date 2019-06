Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca decizia PDM de a se retrage de la guvernare este „fireasca, dar intarziata”. Potrivit ei, „nu exista demisie a unui Guvern care nu exista. Guvernul Filip nu mai exista din 8 iunie.

- (update 13:23) Mai mulți simpatizanți PD au aruncat peste gardul Președinției curcani.(update 13:20) Manifestanții au ajuns in fața cladirii Președinției, unde cer demisia președintelui Igor Dodon. Aceștia scandeaza: „Iuda”, „demisia”, „Noi suntem poporul, Dodon e tradatorul”, „țara nu se vinde”.(update…

- Rusia 'nu isi va schimba comportamentul' in sensul cerut de Londra pentru a ameliora relatiile dintre cele doua state, aflate la un nivel foarte scazut dupa cazul Skripal, a indicat vineri Kremlinul, transmit AFP si Reuters. 'Nu, nu ne vom schimba comportamentul, pentru ca singurul lucru…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, va vota pentru un presedinte al Parlamentului propus de Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM). Decizia a fost luata miercuri, 5 iunie, la Consiliul Politic National al PAS, cu 46 de voturi „pentru” si un vot „impotriva”, transmite…

- Program complet Alba Fest 2019. La Zilele municipiului Alba Iulia, care se desfașoara sub denumirea de Alba Fest, vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina mari artiști, intre care Carla’s Dreams, Antonia, Lidia Buble, Lora, Ruby, Liviu Teodorescu, Dorian Popa, Randi, Sore, Golden Gang, Grasu XXL,…

- Solistul grupului Carla’s Dreams, originar din Republica Moldova, a vorbit despre relatia pe care o are cu Romania, despre beneficiile anonimatului in showbiz, despre cat de greu este sa-ti pastrezi integritatea in aceasta industrie, dar si despre marele concert de la Romexpo.

- Carla’s Dreams lanseaza piesa “ITSOVA”, un nou episod din “Nocturn”, o serie inceputa in urma cu cateva luni. Piesa a fost compusa de Carla’s Dreams și produsa de Costin Bodea, iar videoclipul filmat și regizat de echipa BRFilms (Roman Burlaca și George Secrieru), cei care semneaza toate videoclipurile…

- Baietii de la Carla's Dreams au dat din nou lovitura. Trupa a lansat o noua piesa care se numeste "ITSOVA", un alt episod din "noaptea" lor. Piesa este insotita si de un videoclip, care a fost filmat de aceeași echipa cu care trupa colaboreaza de fiecare data.