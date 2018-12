Care sunt cele mai vizitate țări din lume - România nu este în top Franța ocupa prima poziție in topul țarilor cele mai vizitate de turiști, cu 84,5 milioane de vizitatori anual, iar podiumul este completat de SUA și Spania, potrivit Organizației Mondiale de Turism. In ciuda faptului ca localnicii sunt descriși mai degraba ca neospitalieri și a limbii care reprezinta pentru mulți o bariera, Franța s-a situat pe primul loc. Pentru ca este accesibila din multe țari europene, are multe obiective turistice, mancare buna, vinuri excepționale, coaste frumoase și o capitala superba, Paris. SUA inregistreaza 77,5 milioane de vizitatori anual. Printre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

