Care este sursa răspândirii virusului pestei porcine, la Buzău Pesta porcina se extinde cu repeziciune in comuna Vadu Pasii. Alte doua focare au fost confirmate, intr-o gospodarie si la o mica exploatatie de porci. Virusul a fost depistat si in satul Boboc, din comuna Cochirleanca, fiind deja al doilea caz din aceeasi localitate. Pentru prima data, autoritatile avanseaza ipoteza raspandirii pestei porcine de catre samsari. Pentru a verifica aceste ipoteze, si Politia confirma existenta unei anchete cu privire la comercializarea ilegala de porci bolnavi de pesta porcina. Totodata anchetele epidemiologice sunt in desfasurare, insa autoritatile avanseaza deja… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana se raspandește ingrijorator in Vadu Pașii și in satul Boboc, comuna Cochirleanca, iar autoritațile se chinuie sa stabileasca cine sunt vinovații. Traficul necontrolat de porci din zonele cu focare active de pesta porcina africana, mai ales din județul Braila, ar fi sursa raspandirii…

- Un focar a fost confirmat, in satul Boboc, din comuna Cochirleanca, iar alte doua in localitatea Vadu Pasii, acolo unde, in prezent, exista trei focare confirmate. Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 11 in judetul Buzau, iar situatia pare scapata de sub control.

- Prezenta virusului pestei porcine africane a fost confirmat la trei porci dintr-o gospodarie particulara din localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, exemplarele bolnave fiind eutanasiate, a anuntat duminica...

- Pe raza județului Buzau a fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii dintr-o gospodarie particulara din localitatea Boboc (comuna Cochirleanca) . In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul Național…

- Specialistii DSVSA Buzau sunt in alerta dupa ce, la putin timp dupa confirmarea cazului de pesta porcina africana la toti cei patru porci din gospodaria unui asistent veterinar din Focsanei, comuna Vadu Pasii, o alta suspiciune a aparut in satul-resedinta al comunei, cazuri care au legatura intre ele.

- Specialiștii DSVSA Buzau sunt in alerta dupa ce, la puțin timp dupa confirmarea cazului de pesta porcina africana la toți cei patru porci din gospodaria unui asistent veterinar din Focșanei, comuna Vadu Pașii, o alta suspiciune a aparut in satul-reședința al comunei, cazuri care au legatura intre ele.…

- In cursul zilei de ieri, DSVSA Buzau a fost notificata cu privire la inregistrarea unei mortalitați la un porc domestic dintr-o gospodarie din satul Focșanei, com. Vadu Pașii. O echipa a DSVSA s-a deplasat la fața locului pentru ridicarea cadavrului, ocazie cu care s-a constatat ca in aceeași gospodarie…

- Institutul de Diagnostic șiSanatate Animala București a confirmat apariția virusului de pesta porcina africana in județul Dambovița, la o exploatație comerciala de tip A, in satul Fierbinți din comuna Șelaru. Centrul local de combatere a bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 15.12.2018,…