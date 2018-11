O noua achiziție, intrata in dotarea Jandarmeriei Buzau. Este vorba despre o autospeciala care va beneficia de dotari de ultima ora: o camera video capabila sa vada in detaliu un obiect aflat la un kilometru distanta, dar si un sistem de telecomunicatii performant. Autospeciala va fi utilizata in misiuni de cautare si salvare, dar si pentru alte interventii la care vor fi solicitati jandarmii buzoieni. Jandarmii din Buzau au primit in dotare o autospeciala cu rol de centru mobil de comunicatii si monitorizare video, amenajat intr-o duba. Una dintre componentele noii autospeciale, marca Wolkswagen…