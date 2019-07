Stiri pe aceeasi tema

- Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste recordul din 2003 de 40,7 grade. Meteorologii prevad ca noi recorduri vor fi depasite in Europa in aceasta saptamana, inclusiv in Belgia, Germania si Olanda.

- Europa Occidentala se pregateste sa infrunte o noua saptamana de temperaturi caniculare similare celor care au afectat in ultima perioada zona de nord-est a SUA, un al doilea episod de canicula dupa cel petrecut la sfarsitul lunii iunie, transmite luni AFP. Primul val de caldura a adus temperaturi…

- Dupa sase zile de canicula in Europa si recorduri de caldura, in special in Franta, temperaturile ar urma sa inceapa sa scada duminica, chiar daca Germania si Italia asteapta inca o zi extrem de fierbinte, relateaza duminica AFP. In Franta, unde recordul absolut de caldura a fost inregistrat vineri,…

- N. Dumitrescu Dupa ultimele zile in care ploile torentiale au fost insotite de furtuni care au doborat la pamant si copaci, asa cum s-a intamplat marti seara si in unele localitati din Prahova, meteorologii aduc vesti si mai proaste in ceea ce priveste disconfortul termic: valul de caldura care vine…

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA potrivit Agerpres. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins…

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins 38,6 grade…

- ANM anunta canicula. Temperatura va urca si peste 40 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie anunța un val de canicula in Romania, cu temperaturi care pot depași 40 de grade Celsius. Disconfortul termic, conform ANM, va fi accentuat. Valul de canicula iși va face apariția, potrivit…

- Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert, in statul Rajasthan,…