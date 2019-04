Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Banias urmeaza sa faca pasul cel mare alaturi de barbatul care i-a furat inima. In sfarsit, soarele a rasarit pe strada Mirelei Banias, iar fosta concurenta de la "Insula Iubirii" se pregateste sa devina mireasa.

- Marina ”Plușica”, fosta concurenta de la „Puterea dragostei”, show-ul matrimonial de la Kanal D, l-a dat uitarii pe Daniel Manea, și el fost concurent al emisiunii, și, mai mult decat atat, Plușica pare ca iubeste din nou! Daniel e ISTORIE! Marina ”Plușica” și-a asumat relația cu noul iubit și este…

- Mircea, fosta ispita la emisiunea Insula Iubirii, a fost invitat la o emisiune de televiziune, unde a facut declarații despre relația pe care a avut-o cu Mirela Baniaș pe durata show-ului. El a povestit și ce s-a intamplat intre ei dupa aceea. Mircea a fost cel care a reușit sa o cucereasca pe Mirela…

- Din pacate, Mirela de la Insula iubirii a pierdut sarcina și a facut avort spontan in weekend. Dupa toate aceste probleme, concurenta se afla sub tratament și sub atenta supraveghere a medicilor, scrie viva.ro. Mirela de la Insula iubirii era insarcinata in doua luni, insa fara sa știe ca urma sa…

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la emisiunea "Insula Iubirii", este insarcinata. Tanara a publicat pe rețelele de socializare cu prima ecografie. Bruneta a lasat de ințeles ca traiește cea mai frumoasa perioada a vieții deoarece urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Mirela Banias a declarat ca ar…

- Invitata la emisiunea "Agentia VIP", Nico, celebra ispita de la "Insula Iubirii", a facut o dezvaluire socanta. Se pare ca frumoasa blondina este intr-o relatie de 3 luni, cu un cetatean strain. Nu a oferit prea multe detalii, insa... destul pentru moment!

- Dupa „Insula Iubirii”, Mirela Baniaș s-a mutat cu catel cu tot in resortul iubitului ei milionar, Florin Tecar, din Cojocna, județul Cluj. Ea a povestit cum i s-a schimbat complet viața, dupa o intervenție importanta... a unui calugar.