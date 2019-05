Artistul britanic Banksy a realizat o reprezentatie artistica la Venetia (Italia) dandu-se drept pictor si instaland pe strada mai multe panze care la final au format un urias pachebot croindu-si drum prin multitudinea de gondole in Orasului Canalelor, relateaza EFE. Misteriosul artist britanic, a carui identitate nu se cunoaste, a postat un videoclip pe retelele de socializare in care este vazut purtand o palarie si un fular care ii acopera fata, in timp ce isi prezinta pe strada creatia intitulata "Venice in oil". View this post on Instagram A post shared by Banksy (@banksy) on May 22, 2019…