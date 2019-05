Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au organizat, marti, la Suceava, mitingul de lansare a candidaților PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, pe esplanada Casei de Cultura. In cadrul evenimentului, fostul presedinte PNL Vasile Blaga a afirmat ca PSD-ul este, in prezent, ranit dar nu invins. "Niciodata nu am…

- ”Foarte probabil o sa avem turul doi intre Cioloș și candidatul PSD. Dacian Cioloș va fi anunțat candidat la prezidențiale imediat dupa alegerile din 26 mai, in urma victoriei USR, prin depașirea PNL-ului. Atunci se va lansa! In turul doi, nu merge niciun calcul. Oamenii voteaza, din nefericire,…

- Ludovic Orban a declarat sambata seara, la un miting organizat la Craiova, ca are incredere in primarii PNL si stie ca social-democratii sunt zilnic la usa acestora si le fac diverse promisiuni sa nu se implice in campania liberala pentru alegerile europarlamentare. "Am incredere in primarii…

- „Domnul Orban se evidențiaza printr-o noua declarație care va face istorie. A cerut celor din Europa sa scoata PSD și ALDE in afara familiilor lor europene, dand exemplul Fidesz (n.r. - partidul lui Viktor Orban) suspendat din PPE. Dar sa ceri tu, un roman, un liberal, urmaș al Bratienilor,…

- ”PNL-ul- ca de asta s-au și gandit la soluția asta mediatica (n.r. ca Rareș Bogdan sa deschida lista PNL la europarlamentare)- cata vreme PNL se declara iubitor de catușe, cine nu sare ia condamnare, ignora abuzurile inimaginabile din justiție, cata vreme e parte la incalcarea flagranta a drepturilor…

- Votul final pentru motiunea simpla intitulata "Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie", initiata de 91 de deputati PNL si USR, va fi dat astazi. PNL si USR au depus moțiunea in plenul Camerei Deputatilor pe 20 februarie. Intrebat la ce se așteapta cu privire la…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit, duminica, la aTrgu Jiu, despre o campanie impotriva sa, el aratand ca si-a asumat acest lucru si este pregatit sa deconteze toate atacurile. Dragnea a vorbit si despre zvonurile privind despartirea de iubita sa, Irina Tanase. "Nu e ușor sa ai copiii haituiți, fata…

- Daniel Tudorache apreciaza ca aici se poate vorbi de o campanie dusa la extrem de catre presedintele Iohannis care afecteaza atat administratia, cat si companiile care executa lucrari publice - si nu sunt putine. Totodata, Daniel Tudorache se intreaba ce le spun primarii PNL cetatenilor despre acest…