Camora:”Putem face surpriza cu Celtic”

- Mario Camora, capitanul portughez al lui CFR Cluj, este convins ca el și coechipierii pot rasturna calculele care-i dau pe scoțieni favoriți sa ajunga in play-off-ul Ligii Campionilor. Campioana Romaniei este la doi pași de grupele celei mai importante competiții intercluburi de pe continent. Dupa…

- CFR Cluj a trecut de Maccabi Tel Aviv in turul II preliminar al Ligii Campionilor (1-0 in tur, 2-2 in retur). Dan Petrescu a vorbit la superlativ despre argentinianul Emmanuel Culio (35 de ani), dar anunța ca mijlocașul are șanse mici sa joace cu Celtic. ...

- CFR Cluj a eliminat-o pe Maccabi Tel-Aviv din Liga Campionilor, scor 2-2 in Israel și 1-0 in Gruia și s-a calificat in turul III preliminar, unde va juca impotriva scoțienilor de la Celtic. Turul se joaca pe 7 august, in Gruia, iar returul pe 13 august. Vezi AICI desfașurarea partidei La finalul partidei,…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, iși pune mari speranțe in atacantul George Țucudean pentru „dubla” cu Maccabi Tel Aviv, din turul II preliminar al Ligii Campionilor, a carei prima manșa se disputa miercuri, de la ora 21.00, in Gruia, pe stadionul “Dr. Constantin Radulescu”. Dan Petrescu: “Speram…

- Dupa experiențele la Mallorca, Granada și Malatyaspor, mijlocașul francez de 31 de ani Michael Pereira este gata sa faca diferența in tricoul campioanei CFR Cluj: ”Imi doresc un rol important in echipa!” Campionii din Gruia și-au pus speranțe mari in noul sezon in care țintesc eventul și un drum cat…

- ”Vreau sa caștig trofee in Romania!”, spune stoperul. Mike Cestor a venit la CFR Cluj liber de contract, dupa desparțirea de Astra Giurgiu. Fotbalistul francez cu origini congoleze marturisește ca discuția avuta cu antrenorul campioanei a fost decisiva in decizia lui de a ajunge in Gruia. ”CFR e cel…

- Atacantul echipei lui Dan Petrescu a luat acasa mingea cu care i-a invins pe cei de la Astana, 3-1, dupa ce kazahii deschisesera scorul in minutul 4. UEFA l-a declarat pe francezul de 26 de ani autorul golului de 2-1, deși, inițial, s-a vorbit despre un autogol, centrarea lui Billel fiind deviata in…

- CFR Cluj - Astana 3-1| Fluierul final al partidei dintre CFR Cluj si Astana a declansat fiesta in Gruia. Jucatorii s-au imbratisat, iar Dan Petrescu a venit sa-si felicite elevii pe teren.A trecut pe la fiecare, de la veteranii Culio, Vinicius, Deac sau Arlauskis, iar goalkeeperul lituanian a dat tonul…