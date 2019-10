Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a 39 de persoane au fost descoperite in noaptea de marti spre miercuri intr-un camion, la un complex industrial situat la est de Londra, in Essex, iar politia a anuntat arestarea unui barbat sub suspiciunea de crima, scrie digi24.ro.

- 39 de cadavre au fost descoperite intr-un container transportat de un camion in Essex, potrivit news.sky.com. Soferul camionului, un barbat in varsta de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de crima.

- Vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada, in urmatoarele zile, in special in partea de nord a tarii, unde noaptea valorile termice vor ajunge la -4 grade, iar pe timpul zilei nu se vor mai depasi 16 grade, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Alina Serban, meteorolog de serviciu…

- „Consumul unei bauturi pentru sportivi cu un continut mic de fructoza (un tip de zahar gasit in fructe) le da atletilor un plus de energie si ii ajuta sa se mentina hidratati " spune Richard J. Johnson, profesor la Universitatea din Colorado „ Anschutz Medical Campus" Denver si co-autor al unui studiu…

- Oamenii legii au gasit doua cadavre ingropate intr-o gradina dintr-un sat din raionul Stefan Voda, Republica Moldova. Corpurile neinsufletite au fost depistate in zile diferite, pe 9 septembrie si pe 13 septembrie.

- Criminaliștii cu experiența spun, totuși, ca procurorii au probele necesare ca sa obțina condamnarea lui Gheorghe Dinca. Andrei Banu, fost polițist ciminalist, crede ca resturile gasite acasa la suspect și rezultatele expertizelor care se fac, ii pot convinge pe judecatori, așa cum s-a intamplat…

- Vineri, 26 iulie 2019, vremea va fi calduroasa, in special in sudul și vestul țarii. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi cuprinse intre 26 de grade in zona de est a Transilvaniei și 34 de grade in vestul și sud-vestul Olteniei. Disconfortul termic…