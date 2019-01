Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a votat legi pentru incetarea blocajului partial al administratiei americane, fara a asigura in acelasi timp finantarea zidului de la frontiera cu Mexicul, ceruta de presedintele Donald Trump. In prima sedinta cu majoritate din Partidul Democrat, Camera…

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a votat joi legi pentru incetarea blocajului partial al administratiei americane, fara a asigura in acelasi timp finantarea zidului de la frontiera cu Mexicul, ceruta de presedintele Donald Trump, informeaza Reuters. In prima sedinta cu majoritate…

- Preseintele SUA s-a intalnit cei mai importanti membri din ambele partide in Congres miercuri pentru a incerca sa redeschida guvernul. Trump si democratii se afla in conflict privind finantarea zidului. Camera Reprezentantilor din Congres este asteptata sa organizeze o serie de voturi pentru a deschide…

- Alegerile preliminare din Statele Unite ale Americii nu au adus o victorie zdrobitoare nici pentru democrati si nici pentru republicani, dar o privire atenta arata ca stategia demagogica a lui Donald Trump - "eu si restul lumii" - pierde teren. Americanii au votat in alegerile legislative…

- Alegerile parlamentare din SUA au schimbat majoritatea in Camera Reprezentaților, dar acest lucru este privit de Mihai Voicu ca fiind un avantaj pentru actualul președinte la urmatoarele alegeri. "Meci egal in alegerile parțiale din SUA, cu rezultate previzibile. Democrații caștiga majoritatea…

- Cetatenii americani voteaza marti pentru alegeri legislative partiale si regionale. In scrutin vor fi desemnati 35 de membri ai Senatului (din totalul de 100) si toti cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentantilor. De altfel, Donald Trump s-a implicat activ in campania electorala in speranta…

- Cesar Sayoc are 56 de ani, este din Florida si era in evidentele autoritatilor pentru amenintari violente. Colegii de serviciu spun ca uneori folosea cuvinte incarcate de ura, dar niciodata nu discuta politica. Cesar Sayoc a fost stripper, iar acum lucra la un club. A fost arestat dupa 4 zile…

- Robert de Niro (75 de ani), vizat recent de un pachet suspect cu dispozitiv exploziv, la fel ca și alte personalitati critice la adresa presedintelui Donald Trump, a transmis un mesaj americanilor prin care le cere sa raspunda la acest val de intimidare participand la alegerile legislative din 6 noiembrie.…