Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- Camera Deputaților a schimbat trei cuvinte din legea finanțarii partidelor. In 2018, formațiunile parlamentare vor primi de la bugetul de stat mai mulți „bani de buzunar” decat au incasat in ultimii zece ani la un loc

- Compania Barum Technik a avut anul trecut afaceri de 21,3 mil. lei, in usoara scadere fata de 2015 si profit de 3 mil. lei, tot in scadere. Companiile voestalpine Rotec GmbH si Barum Technik au cooperat deja in ultimii opt ani pentru finisarea anumitor elemente ale centurii de siguranta. In aceasta…

- Cei mai iscusiti fotografi din Moldova si Ucraina, care au imortalizat imagini spectaculoase cu aeronavele de pe Aeroportul din Chisinau, au fost premiati. Castigatorii s-au ales cu bilete de avion, premii banesti, dar si cu valize pentru calatorii.

- Președintele Comisiei pentru Administrație publica din Camera Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, in contextul dezbaterilor din plen privind bugetul pe anul viitor, ca majoritatea guvernamentala i-a „platit un tain" de zeci de milioane de lei UDMR-ului.

- Președintele Comisiei pentru Administrație publica din Camera Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, in contextul dezbaterilor din plen privind bugetul pe anul viitor, ca majoritatea guvernamentala i-a „platit un tain" de zeci de milioane de euro UDMR-ului.

- Salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii au reunite cheltuieli totale de peste 7 milioane lei, la Camera Deputatilor, intr-o luna. In octombrie, Camera a platit pentru indemnizatiile nete ale deputatilor 3.218.846…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii.

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii.

- Fondul de rezerva al Guvernului este in mod oficial gol. La dezbaterile pe legea bugetului de stat pe 2018, ultimii bani s-au dus la romanii de pretutindeni și la Radioul Public. Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa a precizat ca in momentul dezbaterii bugetului Ministerului pe care il conduce,…

- Un milionar organizeaza o loterie pentru a-și oferi vila de 2,3 milioane de lire sterline pentru un bilet de 10,50 lire sterline. Casa vine la pachet cu o mașina Rolls Royce, o pivnița plina de vinuri scumpe, gradinar și menajera, scrie DevonLive. Locuința cu patru dormitoare este inconjurata de o…

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2018, in suma de 694 de milioane de lei, a primit marti aviz favorabil din partea comisiilor de Agricultura reunite din Parlament, fiind aprobat si un amendament care vizeaza suplimentarea prin…

- Shazam s-a lansat in 2008, la inceputul AppStore-ului de la Apple. La momentul respectiv, aplicația indeplinea un scop simplu, dar era miraculos. Ridicai telefonul langa o boxa și, dupa doar cateva secunde, aflai ce melodie se aude. Intre timp, programelul respectiv a evoluat destul de mult, apropiindu-se…

- Aplicatia Shazam este deja integrata in programul Siri detinut de Apple. Utilizatorii iPhone care au aplicatia Shazam instalata pot pune intrebarea: „Siri, ce melodie este aceasta?", urmand ca acea piesa muzicala sa fie identificata. Insa, Shazam are si alte functii, precum aceea de a identifica show-uri…

- Apple ar putea achizitiona Shazam, aplicatia de recunoastere a melodiilor, si ar urma sa plateasca 400 de milioane de dolari, potrivit BBC News, care citeaza site-ul techcrunch.com. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence…

- Toata presa de tehnologie din Statele Unite vorbește despre ceea ce ar urma sa fie ințelegerea anului 2017: Apple ar urma sa cumpere aplicația Shazam și, potrivit TechCrunch, vorbim despre un “deal” de 400 de milioane de dolari. Ceea ce e ciudat, pentru ca suma e mult mai mica decat estimarile din 2015…

- Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare la licitatie deschisa pentru furnizare de carburanti auto in anul 2018, valoarea estimata a contractului fiind de 1,7 milioane de lei, fara TVA, iar in cazul in care acesta s-ar prelungi pana in aprilie 2019, de 2,2 milioane de lei, fara TVA. Astfel,…

- Anuntul postat de Camera Deputatilor are ca obiect furnizarea de combustibili auto alimentati pe baza de carduri de credit, in anul 2018, cu posibilitatea prelungirii pana la 30.04.2019. „Valoarea minima a intervalului (...) respectiv 1.687.395 lei fara TVA, reprezinta valoarea estimata a…

- Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare la licitatie deschisa pentru furnizare de carburanti auto in anul 2018, valoarea estimata a contractului fiind de 1,7 milioane de lei, fara TVA, iar in cazul in care acesta s-ar prelungi pana in aprilie 2019, de 2,2 millioane de lei, fara TVA.

- lA&D Pharma este liderul pietei de distributie de medicamente prin compania Mediplus Exim si cel de-al doilea jucator din piata de retail de profil cu retelele Sensiblu si Punkt, cu afaceri de 1,3 mld. euro (5,7 mld. lei) l Penta Investment negociaza cu actionarii grupului A & D Pharma preluarea celor…

- Spitalul Militar de Urgenta „Regina Maria” din Brasov a incheiat cu un numar de 18 firme un acord cadru de 9,14 milioane lei (2 milioane euro), fara TVA, pentru furnizarea de aparatura medicala, potrivit unui anunt publicat sambata pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) si citat de news.ro.…

- Bugetul Camerei Deputatilor pe 2018 va fi in valoare de 421,3 milioane de lei, dintre care 307,7 milioane reprezinta cheltuieli de personal si 54,6 milioane sunt cheltuieli pentru bunuri si servicii - cheltuieli de protocol, cheltuieli privind deplasarile demnitarilor si intretinerea sediului Camerei…

- Oferta este valabila pentru rezervari efectuate marti si calatorii in luna ianuarie, spre destinatii precum Milano, Bruxelles, Berlin, Londra, Frankfurt si plecari din Timisoara si Oradea. "Temperaturile au scazut, la fel si tarifele noastre. Astazi avem 100,000 de locuri, de la doar 4.99E pentru calatorii…

- Alexandru Ionița II, jucatorul de 22 de ani al Astrei Giurgiu, a oferit o declarație surprinzatoare, marturisind ca ar fi dispus sa investeasca la Rapid și la Dinamo daca ar dispune de banii necesari. "Daca aș avea patru milioane de euro acum, aș cumpara și Rapid și Dinamo. Mi se pare o suma foarte…

- eMAG are 2.000.000 de produse in oferta, valoarea totala a reducerilor ajunge la 40.000.000 de euro. La ora 7.03 se vandusera 4293 de televizoare, 1.478 de laptopuri, 4.973 de telefoane, 2.602 de electrocasnice mici si 776 de frigidere. De asemenea, clientii eMAG au cumparat 65 de grame aur, 10 automobile…

- Black Friday 2017 aduce nu doar oferte la electrocasnice, ci și la … bilete de avion. Mai multe oferte pot fi gasite in aceasta perioada pe unele site-uri care vand bilete de avion. Black Friday 2017 poate sa aduca și un concediu . Sunt mai multe oferte in acest sens, insa cei dornici sa prinda un…

- Retailerii online au anunțat reducerile pe care le vor aplica de Black Friday 2017, perioada cand vanzarile pot depași nivelul atins intr-o luna sau chiar mai mult. Reducerile pot ajunge in unele cazuri și la 90%...

- „Pornind de la premisa ca obligatia de transparenta este deosebit de importanta pentru mentinerea echilibrului in cadrul societatii si o comunicare eficienta la nivelul companiei se face in contextul unei relatii bazate pe respect, incredere si dialog, aducem la cunostinta faptul ca orice masuri sau…

- Reducerile totale ale platformei eMAG se ridica la 40 de milioane de euro, anul acesta, de Black Friday, eveniment care va avea loc pe 17 noiembrie, fiind disponibile doua milioane de produse de la eMAG si de la cei peste 4.000 de selleri din Marketplace care au pregatit stocuri. In plus, 2.000…

- eMAG, cel mai mare magazin online din regiune, a adunat cea mai bogata oferta de produse și ofera reduceri de 40 de milioane de euro pentru clienți de Black Friday, pe 17 noiembrie. Sunt 2 milioane de produse de la eMAG și de la cei peste 4.000 de selleri din Marketplace care au pregatit stocuri mari…

- eMAG, cel mai mare magazin online din regiune, a adunat cea mai bogata oferta de produse și ofera reduceri de 40 de milioane de euro pentru clienți de Black Friday, pe 17 noiembrie. Sunt 2 milioane de produse de la eMAG și de la cei peste 4.000 de selleri din Marketplace care au pregatit stocuri mari…

- Romanilor le place sa calatoreasca, insa ultima isprava cu bilete Wizz Air sau Blue Air gratuite ar trebui sa-i faca sa fie mai atenți la țepe. Asta vine la cateva saptamani dupa ce Tarom a trecut prin același scenariu. Problema nu e ca romanilor le place sa viziteze și sa cunoasca locuri noi, problema…

- Romanii au fost pacaliti printr-o campanie mincinoasa care a luat amploare miercuri, in mediul on-line. Hackerii s-au folosit de numele companiei aeriene Wizz Air pentru a obține de la oameni date cu care puteau accesa conturile acestora din banci pentru ...

- Centrul de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza asupra unei noi scheme de tip phishing, in care atacatorii se folosesc de imaginea WizzAir, cea mai mare companie aeriana low cost din Europa Centrala si de Est si cel mai mare transportator aerian din Romania, si au reusit sa sustraga…

- Romanii care cauta calatorii ieftine in 2018 pot economisi, in medie, pana la 34% din costuri daca fac rezervare cu 60 de zile inainte de plecare, arata un studiu realizat de motorul de cautare pentru bilete de avion și hoteluri Momondo.

- Pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, este acuzat ca nu ar fi platit taxele pentru un avion. Potrivit anchetei jurnalistice Panama Papers, Hamilton și-ar fi cumparat in 2013 un avion Bombardier Challenger 605 pentru 16,5 de milioane de lire sterline, insa s-a folosit de societați din regiuni cu regimuri…

- Serviciul de Protecție și Paza vrea sa cumpere limuzine blindate pentru transportul demnitarilor, dar si autovehicule speciale de interventie antiterorista, reiese de pe portalul de licitatii electronice SEAP. Potrivit caietelor de sarcini, SPP va achiziționa trei autovehicule blindate pentru transportul…

- Ferrari FXX-K Evo este cea mai noua supermasina creata de producatorul italian si este cel putin impresionanta. Ferrari FXX-K Evo vine, in primul rand, cu un pret destul de mare, nefiind o masina pentru muritorii de rand. Daca vrei sa parchezi in garaj un asemenea bolid, vei avea nevoie de…

- 6 dispozitive automate pentru emiterea și reincarcarea titlurilor de calatorie din oferta transportatorului public, dar și a Metrorex, vor fi instalate pana la finele anului in Piața Romana, Piața Sudului, Piața Unirii (cap linie tramvai 32), Crangași Metrou și strada Sebastian. Potrivit profit.ro,…

- Potrivit aeronews.ro, zborurile spre coasta de est a Statelor Unite ar urma sa fie operate cu A321ceo (Current Engine Option), model ce are o autonomie de 5950 km. Wizz Air are 22 in flota și trebuie sa primeasca inca 19 pana in 2019. Compania aeriana a mai comandat 10 modele in luna iunie, ele urmand…

- ”Partidul Miscarea Populara considera ca este inadmisibil ca PSD sa isi bata joc de peste 5 milioane de pensionari si ca partidul de guvernamant nu mai poate tine socoteala propriilor minciuni, inselandu-si alegatorii cu viteza luminii. PSD se joaca fara niciun fel de scrupule cu vietile a peste…

- Ministerul Apararii a anuntat ca va cumpara doua transportoare blindate - Piranha 5 si Agilis. Primele vehicule americane produse de General Dynamics vor intra in dotarea fortelor romane pana la sfarsitul anului, potrivit TVR. Mihai Fifor a declarat la postul public ca armata va cumpara in viitor si…

- Compania aeriana germana Lufthansa este pregatita sa inainteze o oferta in valoare de aproximativ 500 de milioane de euro (590 de milioane de dolari) pentru Alitalia, a anuntat luni publicatia...

- Compania TAROM a lansat, luni, oferta de toamna care include bilete de avion la prețuri începând de la 39 euro dus-întors (cu toate taxele incluse) pentru zboruri interne și de la 60 euro dus (cu toate taxele incluse) pentru zboruri externe.

- Complexul Energetic Hunedoara va achiziționa gaze naturale in valoare de 22 de milioane de lei de la Romgaz, producatorul național de gaze, conform unui contract incheiat pe data de 29 septembrie, se arata intr-un raport transmis Bursei de Valori București. Complexul energetic va achiziționa…

- CFR SA are in program pentru anul in curs modernizarea din surse proprii a unui numar de 71 de treceri la nivel cu calea ferata pentru care a prevazut 22,771 milioane de lei, iar in 2018 intentioneaza sa mai aloce inca 40 de milioane de lei pentru lucrari similare, a declarat, recent directorul de Exploatare…

- Camera Deputaților se pregatește intens pentru gazduirea Adunarii Parlamentare NATO, care va avea loc in perioada 6-9 octombrie, la Palatul Parlamentului. In acest sens, deputații au lansat un anunț de licitație publica pentru achiziția a 50 de scaune ergonomice, a caror valoare estimata este de 105,042.02…

- CFR SA are in program pentru anul in curs modernizarea din surse proprii a unui numar de 71 de treceri la nivel cu calea ferata pentru care a prevazut 22,771 milioane de lei, iar in 2018 intenționeaza sa mai aloce inca 40 de milioane de lei pentru lucrari similare, a declarat, miercuri, directorul…

- Comisiile de specialitate din Senat si Camera Deputatilor au cerut miercuri demisia presedintelui arbitrului telecom (ANCOM), Adrian Dita, pe motiv ca ar fi pus in pericol functionarea autoritatii care reglementeaza piata de 4 miliarde de euro a comunicatiilor, prin reorganizarea fulger demarata in…