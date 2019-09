Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca in tara Viorica Dancila a continuat seria declaratiilor ca Romania, prin reprezentantul guvernamental va vota impotriva alegerii Laurei Codruta Kovesi in funcția de procuror șef european, iata ca romanca a primit votul ambasadorilor UE. Kovesi a primit aviz pozitiv in Consiliu de la ambasadorii…

- Președintele PNL Ludovic Orban a precizat ca votul din COREPER pentru numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european este o mare victorie pentru România cu atât mai mult cât guvernul și PSD s-au opus. “Am reușit! Laura Codruța Kovesi, desemnata…

- Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, astazi, pentru desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. ”Laura Codruța Kovesi a caștigat acum in mod categoric votul pentru poziția de procuror șef european in Consiliul Uniunii Europene. Candida noastra a obținut 17 voturi din…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a afirmat ca senatorii Uniunii vor lua o decizie in privinta persoanei pe care o vor sustine la sefia forului legislativ dupa ce grupurile parlamentare vor depune nominalizarile la Biroul permanent, insa formatiunea sa nu va da votul candidatului propus…

- 'Rolul nostru in UE este mai complex si mai nuantat. (...) Pozitia pe care o detine Romania in interiorul Uniunii nu se ridica la potentialul pe care cred ca il avem ca tara si in mod cert la asteptarile si aspiratiile noastre. Conduita Romaniei la Bruxelles si in alte capitale relevante pentru politicile…

- Dan Barna a declarat ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, deși a avut "o notorietate și o incredere acum zeci de ani", in momentul de fața este "un fel de Victor Ciorbea in Parlament". Barna așteata "cu mult interes și preocupare" dezbaterile din campania electorala cu Viorica Dancila, potrivit…

- Organismul anticoruptie al Consiliului Europei, GRECO, face referire la protocoalele clasificate incheiate intre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii in raportul de evaluare privind Romania facut public marti, a transmis AGERPRES un purtator de cuvant al CoE, ca reactie la o afirmatie…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu este de acord cu o remaniere larga a Guvernului in luna iulie, cum și-ar dori premierul Viorica Dancila, au relatat surse din coaliție pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Tariceanu considera ca s-a probat faptul ca PSD și ALDE au majoritate in Parlament și ca opoziția…