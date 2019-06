Călin Popescu – Tăriceanu, despre cazul fetiței din Mehedinți: România a ajuns republica procurorilor Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a aratat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca a asistat la un ”spectacol naucitor si durereos” in urma interventiei procurorului in cazul fetitei de opt ani din Mehedinti, acuzand ca Romania a ajuns ”republica procurorilor”. ”Ma numar printre romanii stupefiati si emotionati de drama micutei Sorina, de acum celebrul caz de The post Calin Popescu – Tariceanu, despre cazul fetiței din Mehedinți: Romania a ajuns republica procurorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

