Căldură extremă în India: 50 de morţi în nordul ţării Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.



Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile au depasit timp de mai multe zile 45 de grade Celsius.



Potrivit lui Vijay Kumar, responsabil al sanatatii publice, 49 de persoane au murit in trei districte din aceasta regiune.



Alte 40 de persoane au fost spitalizate.



