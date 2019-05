Calcule exclusive privind sumele din Pilonul II. Varsta de pensionare vine cu zeci de mii de euro in cont pentru fiecare roman Cateva zeci de mii de euro va strange fiecare roman la Pilonul II pana va ajunge la varsta de pensionare. Calcule exclusive arata ca, un angajat care in 2008, atunci cand a fost infiintat Pilonul II, avea 35 de ani a carui venit nu a depasit niciodata salariului mediu brut pe economie, ajunge, la 65 de ani (respectiv 30 de ani de cotizare), sa stranga in cont circa 26 de mii de euro. Daca stagiul de cotizare creste cu inca zece ani, suma acumulata depaseste 50 de mii de euro.



