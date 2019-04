Calatorie muzicala in inima Italiei: Simfonia „Italiana” dirijata de Madalin Voicu, la Sala Radio!

O calatorie muzicala in inima Italiei? Atmosfera Romei in perioada Saptamanii Patimilor, cu procesiunile religioase specifice, palatele renascentiste ale Florenței, dar și Italia rurala cu dansuri populare pline de viața cum ar fi tarantella, toate acestea au fost surprinse de celebrul compozitor german Felix Mendelssohn in cea mai populara simfonie a sa: Simfonia nr. 4 – „Italiana”, pe care o veți asculta vineri, 19 aprilie (19.00), la Sala Radio. La pupitrul Orchestrei Naționale Radio se va afla cunoscutul muzician MADALIN VOICU. Intre 1829 si 1831, Felix Mendelssohn a intreprins un tur al…