Călătorie genetică (II) Astazi subiectul Halogrup a devenit o sursa importanta de interes, inspecial de cand halotypu-ul cromozomal „Y” a devenit un moment crucial si studiul origini noastre de inceput. Noi toti am vazut ilustratii despre evolutia ramurilor „primatelor”, si cum milioane de ani in urma cimpanzeii, gorilele, gibonii si urangutanii se desprindeau din arborele familial al primatelor. Oamenii ( hominoizii) s-au desprins si s-au deplasat intr-o directie evolutionista diferita, din mai multe linii diferite dintre care numai una a ramas viabila; un exemplu notabil al disparitiei acestor linii evolutive o reprezinta… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, foametea afecta, la nivel mondial, 821 milioane de persoane, fața de 811 milioane in anul precedent, releva un raport dat publicitații de mai multe organizații ale ONU, document ce semnaleaza o considerabila amplificare a acestui flagel pentru al treilea an consecutiv. Raportul mai sus menționat…

- in calitate de Director General Adjunct Consiliul de supraveghere al Grohe AG l-a numit pe Thomas Fuhr ca noul Director General al Grohe AG. In plus, Jonas Brennwald, actual Director de Vanzari, preia rolul de Director General Adjunct al Grohe AG și se alatura consiliului director al GROHE. Michael…

- Anul 1987 a reprezentat momentul de debut al consacrarii, la initiativa ONU, a zilei de 11 iulie ca Zi Mondiala a Populatiei, pentru a atrage atentia asupra problemelor globale legate de populatie. In 11 iulie 1987, populatia mondiala ajunsese la 5 miliarde de locuitori, iar la 31 octombrie 2011…

- Dupa ce au reinventat practic Baza Aeriana de la Campia Turzii US Air Force au adus acolo temutele drone de lupta General Atomics MQ-9 Reaper. Aeronavele fara pilot fac parte din 52nd Fighter Wing, informeaza comandamentul fortelor aeriene americane din Europa si Africa.

- Ramasite fosilizate ale unei pasari uriase, descoperite intr-o pestera din Crimeea, demonstreaza ca aceste animale au trait alaturi de oamenii primitivi in ceea ce este astazi Europa. Pasarile uriase care nu aveau capacitatea de a zbura si care au minimizat strutii moderni, cantarind…

- Inginer silvic de meserie, Marius Nicolaescu, managerul Ocolului Silvic Privat „Codrii Verzi”, a vorbit despre problema cu care județul nostru se confrunta de ceva timp: inmulțirea excesiva a urșilor. Legislația restrictiva a dus a creșterea efectivelor de urși, iar cei mai slabi dintre ei au migrat…

- Mașinile diesel ar putea disparea, curand, de pe drumurile europene. Anunțul vine chiar de la Executivul comunitar: comisarul european pentru piata interna si industrie considera ca, in cativa ani, era autoturismelor pe motorina va apune. „S-a terminat cu autovehiculele diesel. Cred ca in cativa ani…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din York a analizat probe prelevate din 711 locuri, aflate in 72 de tari de pe sase continente, si a detectat cel putin unul dintre cele 14 antibiotice urmarite in 65% dintre esantioane, potrivit unui comunicat dat publicitatii de universitatea britanica.…