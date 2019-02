Călători aflați în stația de autobuz, loviți de mașină, în Capitală Un șofer care mergea cu viteza a pierdut controlul volanului și a acroșat doi pietoni care se aflau in stația de transport in comun. Unul dintre pietoni este grav ranit, iar celalalt are rani mai ușoare. Ambii pietoni au fost duși la Spitalul Elias, anunța Romania TV. Polițiștii aflați la fața locului au supus șoferul alcooltestului, insa acesta nu consumase bauturi alcoolice inainte sa se urce la volan. Aceștia au deschis dosar penal pentru a afla cu exactitate ce anume s-a intamplat. Vezi și: Cladiri de patrimoniu, distruse. Directorul Muzeului București arata cine raspunde Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

